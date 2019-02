$!Estudio revela que las rayas de cebras ahuyentan a insectos

¿Por qué las cebras tienen rayas? Tal vez para deslumbrar y ahuyentar a las moscas y otros insectos.

A esa conclusión llegaron los científicos de la Universidad de Bristol y de la Universidad de California en Davis, quienes experimentaron con vestir a caballos con abrigos de rayas blancas y negras a fin de determinar por qué las cebras tienen rayas.

Los investigadores hallaron que los tábanos se paraban con menos frecuencia en los caballos vestidos con los abrigos de rayas que en aquellos sin ellos. Dicen que esta es otra prueba de que las rayas de las cebras ofrecen protección contra los insectos que succionan sangre y que propagan enfermedades.

“La reducción en la habilidad de pararse en el abrigo de cebra podría deberse a que las rayas obstaculizan la visión de los tábanos durante sus últimos momentos de acercamiento”, dijo Martin How, quien formó parte del equipo de investigación de la Universidad de Bristol. “Las rayas podrán deslumbrar a las moscas de alguna forma una vez que están lo suficientemente cerca para verlas con sus ojos de baja resolución”, agregó.

Desde cierta distancia, los tábanos sintieron la misma atracción por caballos que por cebras, con la misma cantidad de insectos volando sobre ambos animales. Sin embargo, cuando se acercaron, las cosas se pusieron difíciles. Los tábanos se posaron con menos frecuencia sobre las cebras y sobre los caballos cubiertos con abrigos rayados.

“Una vez que se acercan a las cebras tienden a pasar volando o chocan contra ellos”, dijo Tim Caro, profesor del Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Conservación Biológica de la Universidad de California en Davis. “Esto significa que las rayas pueden obstaculizar la capacidad de las moscas de un aterrizaje controlado”.

La investigación, publicada en la revista Public Library of Science ONE, intenta responder una de las preguntas más antiguas en la zoología: ¿Por qué las cebras tiene rayas? Charles Darwin tenía sus teorías, así como el naturalista británico Alfred Russel Wallace.

How dijo a The Associated Press el jueves que hay motivos para estar “bastante emocionados” por la investigación, pues ayuda a los científicos a comprender qué sucede en la mente de un insecto volador.

Esto tiene implicaciones más amplias, como en la tecnología de los vehículos autónomos, que se inspira en la visión de los insectos. Si las rayas confunden a un insecto volador, también podrían hacerlo con los sistemas de los vehículos autónomos, por ejemplo.

“Lo que tenemos que hacer es poner nuestras mentes en los ojos de los moscos”, dijo How. “Tienen ojos muy diferentes a los nuestros”.

Erica McAlister, conservadora de moscos y pulgas en el Museo de Historia Natural de Londres, dijo que la investigación ayuda a que comprendamos mejor un tema muy debatido en la comunidad científica.

“Llevamos 75 años discutiendo sobre las rayas de las cebras”, dijo, y explicó que el estudio proporcionará información útil para el futuro. “Es otra investigación útil”.

También podría tener implicaciones para los seres humanos. How dijo que de ahora en adelante, usará prendas con rayas cuando pasee en su bicicleta durante la temporada de tábanos.