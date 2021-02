$!Nombres de 9,470 de dominicanos están en Marte

Los nombres de 9,470 dominicanos están en el planeta Marte. Fueron llevados por la sonda espacial Perseverance, la cual aterrizó la tarde de este jueves de manera exitosa luego de casi ocho meses de viaje.

Los nombres de los dominicanos están junto a los 10.9 millones de personas que se inscribieron en el programa de la NASA “Send your name to mars”, el cual busca que las personas se interesen por este tipo de misión.

La barra superior del rover fue el lugar escogido para colocar los nombres de las personas, dijo Miguel Acevedo, miembro de la Sociedad Astronómica Dominicana.

Explicó que los nombres están en tres microplacas.

La NASA dio a conocer hoy mismo dos imágenes del llamado planeta rojo. Están en blanco y negro.