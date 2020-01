Cientos de migrantes llegan a Guatemala con dirección a EEUU

Cientos de migrantes _principalmente hondureños_ que partieron el miércoles de San Pedro Sula cruzaron la frontera con Guatemala con la esperanza de formar el tipo de caravana que llegó a la frontera de México con Estados Unidos en 2018.

Pero los migrantes se dividieron rápidamente en grupos más pequeños y se dirigieron a por lo menos dos cruces fronterizos distintos. Varios de ellos dijeron que no estaban al tanto de algún plan para reagruparse más adelante y que simplemente tratarían de seguir su camino mientras disfrutaban de la seguridad de viajar con otras personas.

Llegaron a cuentagotas al cruce fronterizo de El Cinchado en el transcurso del día. Aquellos con la documentación necesaria pudieron ingresar al país y se colocaron a lo largo de una carretera rural en grupos de unas 20 personas. Algunos testigos en el lado guatemalteco dijeron que las entradas habían sido ordenadas.

En Corinto, en territorio hondureño, había reportes de que la policía lanzó gases lacrimógenos.

A kilómetros de distancia, en la localidad de Morales, agentes de la Policía Nacional revisaban los documentos en un puesto de control. Los periodistas de The Associated Press vieron a aproximadamente 20 migrantes hondureños que fueron subidos a un vehículo de la policía para ser llevados de regreso a la frontera porque no se habían registrado con las autoridades de inmigración.