$!Cierran cuatro empresas de excursiones de buggies que operaban Bávaro de manera irregular

El Instituto Nacional de Tránsito y Movilidad Terrestre (Intrant) cerró las operaciones de cuatro empresas dedicadas al transporte turístico de aventura en buggies que no cuentan con las licencias de operación requeridas por esa institución en la zona de Bávaro-Punta Cana.

El cierre de los lugares fue comunicado mediante la cuenta de Twitter del Intrant en el que informa que estos no contaban con la seguridad para este transporte.

La medida fue saludada por el presidente de la Asociación de Propietarios de Excursiones de Aventuras Motorizadas (Apexam) Frederick González, que el problema es histórico en esa zona y que actualmente quedan otras dos en esa situación representado una competencia desleal para las legalmente constituidas.

“La empresas que estamos legalmente organizadas, que pagamos nuestros impuestos y seguros de responsabilidad civil con pólizas en dólares de alto valor nos vemos afectados por esas que no vamos a decir empresas furtivas, porque a final de cuentas muchas veces no son ni siguiera empresas, si no personas que adquieren dos o tres buggies y luego se dedica a comercializarlos”, sostuvo al afirmar que son cinco las empresas que hasta el momento cumplen con todos los requisitos.

Aclara que la denuncia que produjo la acción del Intrant, generada por la muerte de un turista que usaba los servicios de la empresa One Way Boogie en un accidente de tránsito de uno de esos aparatos el pasado lunes empaña la imagen de los que operan ajustados a la ley, pero, aunque fue en una de las que no cumplen con los requerimientos y que está entre las que fueron cerradas, el accidente no se debió a una falta de la empresa, si no a un exceso cometido por el usuario del servicio.

Dice que coordinan con el Intrant para producir una reunión la próxima semana en la que formularan todas las propuestas que el sector ha elaborado para que sus operaciones sean normadas y supervisadas por las autoridades competentes.

Las acciones adoptadas por el Intrant también estuvieron precedidas por la denuncia hecha por el diputado de La Altagracia, Hamlet Melo en la que pidió durante una sesión en la Cámara de Diputados que fuera investigada la forma en que operaban muchas empresas de buggies en Bávaro-Punta Cana.