Incomunicados están pobladores de Manoguayabo, Hato Nuevo y otras zonas de Santo Domingo Oeste por los trabajos que realiza el Ministerio de Obras Públicas junto a la Constructora J. López en las calles Los Beisbolistas y La Cordillera.

Desde hace casi un mes que la vía es sometida a un proceso de preparación detrás de Operaciones Especiales, en la intersección formada con la carretera La Cordillera, varios vehículos se han enchivado al intentar pasar por el lugar, pero definitivamente las autoridades decidieron cerrar el tramo para evitar más incidentes.

En el área, camiones volteos, retroexcavadoras y otros equipos sacan la tierra podrida a fin de crear una base sólida que evite que se vuelva a deteriorar la vía.

Los residentes en la zona se ven obligados a entrar a sus comunidades por el kilómetro 14 de la autopista Duarte, por Bienvenido, Palavé y Caballona debido a que se trabaja en un punto crítico. Equipos pesados trabajaban este miércoles en la remoción de lodo para preparar la vía para el paso de vehículos pesados.

"No he hecho ni un peso desde que comenzaron a trabajar, esto afecta a todos los negocios " Ariel Gómez Comerciante “

Además de la imposibilidad del tránsito por el lugar, el comercio está paralizado, cuentan los moradores, y para los peatones es una odisea caminar. Ya varios accidentes han ocurrido en el lugar desde que se comenzó a trabajar.

Ariel Gómez es un comerciante de la zona y cuenta que desde que iniciaron los trabajos no ha podido hacer ventas porque no hay clientes para vender artículos como materiales de ferretería y de otros tipos.

“El comercio se ha afectado, no he hecho ni un peso, desde que comenzaron a trabajar no he vendido nada, eso afecta a todos los negocios, aquí uno viene para no perder la costumbre y que la gente sepa que uno todavía está aquí, pero no se vende nada”, dijo Gómez

Alexis de los Santos explicó que no es la primera vez que arreglan la carretera, pero que a los pocos meses se vuelve a dañar. Informó que en numerosas ocasiones se han hecho protestas para llamar la atención de las autoridades y que cuando eso se hace van y “allantan” y luego resurge el problema.

Mientras que Darío Gómez, propietario de un taller, dijo que su negocio se ha visto afectado por los trabajos porque es difícil llegar a hasta su establecimiento debido a los trabajos que se realizan.

() () () () ()

Obras Públicas explica

Roberto Herrera, viceministro de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de Obras Públicas, informó que tienen instrucciones precisas del presidente Luis Abinader y del ministro Deligne Ascención de resolver el histórico problema de esa calle y que eso se hace.

“Resolver el problema en esa carretera significa, en primer lugar, resolver el problema del drenaje, que es grave, y dos sacar todo el material que no sirve de la carretera, lo que está colocado como base, no tiene calidad portante que amerita una vía como esa que tiene tanto tránsito”, explicó.

Manifestó Herrera que después de hacer el diseño y los estudios correspondientes, se ordenó que hay que hacer extracciones de materiales que van desde 0.5 metros hasta un metro de material que no sirve y eso es lo que está haciendo.

"Le pedimos mucha paciencia, pedimos disculpas por los inconvenientes que esto causa, pero es la solución" Roberto Herrera Viceministro de Obras Públicas “

Afirmó que en el tiempo que se hará la obra, el cual no precisó, habrá limitaciones por lo que pidió paciencia y compresión por parte de los residentes, pero aseguró que una vez concluidos los trabajos tendría una vía en excelentes condiciones, sin los problemas de que hay que intervenir en poco tiempo.