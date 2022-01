Mejora recogida de basura en Santo Domingo Este y empeora en Los Alcarrizos

El servicio de recogida de residuos sólidos mejoró en algunas zonas de Santo Domingo Este y empeoró en Los Alcarrizos y en Santo Domingo Oeste durante las fiestas de fin de año, se observó durante un recorrido por esos lugares.

Los acostumbrados vertederos improvisados en Santo Domingo Este estuvieron “limpios” a media mañana de este lunes, pero se mantenían grandes botaderos en las inmediaciones del Faro a Colón, Maquiteria, 25 de Febrero, La Avanzada, Charles de Gaulle y otras demarcaciones.

La Alcaldía de ese municipio informó que para el fin de año se acumuló mucha basura, pero que se trabaja para recogerla. Algunos barredores fueron vistos en las calles de este municipio al igual que camiones compactadores.

Roberto Maldonado, comunitarios de Villa Duarte-Barceló dijo que están trabajando desde hace más de seis meses para evitar que se sigan formando un vertedero cerca de la escuela Socorro Sánchez, pero como el camión no pasa con la regularidad que se demanda, la gente la tira en las aceras.

“Los camiones están pasando cada tres días, cada cuatro días, pero cuando no pasan se acumula basura, yo tengo mi negocio aquí y me encargo de limpiar toda esta zona. La gente no va a dejar de traer basura aquí hasta que el camión haga una ruta hacia adentro del barrio y el camión no lo está haciendo” indicó.

Basura en Maquiteria Neal Cruz Villa Duarte Nela Cruz Charles de Gaulle Neal cruz La Toronja Nela Cruz Los Alcarrizos Neal Cruz

También apeló a la consciencia ciudadana para que no tiren la basura en la calle, sobre todo minutos después que los camiones recogen los vertederos que forma la gente en las calles y aceras.

Mientras que Marcia Adolfo dijo que se ve en la obligación de sacar la basura porque el camión no pasa por su calle. Indicó que no le gusta sacar los residuos a las calles, pero que no tiene otra solución por la deficiencia de quienes tienen el deber de recogerlos.

En Los Alcarrizos también se observaron vertederos improvisados en la calle principal y en barrios que la circundan, incluso a menos de una cuadra de la alcaldía había un vertedero que impedía el paso de los transeúntes, por lo que la gente se veía obligada a caminar por las calles. Por los kilómetros 16 y 17 de la Autopista Duarte se observaron grandes vertederos de basura.

De igual modo en Santo Domingo Oeste algunas vías como la carretera de Manoguayabo, kilómetro 14 y otros presentaban espacios ocupados por residuos.

El Distrito Nacional y Santo Domingo Norte continúan siendo las zonas donde se observa menos basura en las vías públicas.