Comienza habilitación de la funeraria municipal de El Seibo

La Alcaldía de la provincia de El Seibo dispuso este jueves la habilitación de la funeraria municipal, por un monto de dos millones de pesos, luego de que permaneciera varios meses cerrada por el deterioro que presenta.

En esta ciudad hay alrededor de 89,000 habitantes y tres funerarias privadas, por lo que la habilitación de la municipal sería un alivio económico para muchas familias pobres que no tienen dónde velar a sus fallecidos por la falta de dinero.

En ese sentido, el alcalde Leo Francis Zorrilla dijo que la funeraria municipal está cerrada porque presenta problemas de filtraciones, de pintura, eléctricos, además de que los aires acondicionados están dañados.

“Nosotros pensábamos que la íbamos a intervenir a finales del año pasado, pero como los regidores no me habían aprobado el presupuesto, tuvimos que aplazarla porque no teníamos los recursos”, explicó.

Dijo que cada vez que se prestaba la funeraria con todos esos inconvenientes que mencionó, las personas no se sentían cómodas con el servicio, por tanto, decidieron cerrarla hasta poder remodelarla.

Agregó que actualmente se trabaja para darle los mantenimientos de lugar y corregir todas las filtraciones y los problemas que presenta para que el pueblo la use cuando la necesite.

Aseguró que las deficiencias de la funeraria municipal están desde la pasada gestión. “Cuando la prestábamos con todas esas fallas, la gente nos echaba la culpa a nosotros, pero ese problema lo encontramos ahí y ahora le vamos a dar solución”, sostuvo.

Otras obras para el 2022

El alcalde aseguró que para este año trabajarán con algunas obras de gran necesidad para la población, como la intervención de varios caminos vecinales, tanto para Arroyo Grande, El Cuey, Los Corazones, Las Cuchillas, entre otros.

Además, la continuación de las aceras y contenes de los sectores Villa Guerrero, Loma de los Chivos y Colinas Don Guillermo, así como también, la terminación de algunos alcantarillados y sistemas cloacales.

Dijo que seguirán con la remodelación de las oficinas del Ayuntamiento, el parqueo vehicular y el jardín.

“Seguiremos con el plan de iluminación, hemos iniciado el plan más grande de iluminación en esta ciudad, pero todavía nos faltan algunos sectores y le vamos a llevar esas lámparas”, manifestó.

Dijo también que se le dará continuidad al parque ecológico del sector Los Hoyitos y el acueducto de la comunidad de Magarín, y el de Las Cuchillas.