El exalcalde de Santo Domingo Norte valora apoyo del presidente Abinader a la municipalidad

El exalcalde de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández, valoró la disposición del presidente Luis Abinader de aumentar el presupuesto para los municipios a fin de que se puedan ampliar los programas de infraestructura y desarrollo en las diferentes demarcaciones del país.

Fernández agregó que, dicho apoyo se ha hecho sin tomar en cuenta la bandería política ni partido al que pertenezcan los alcaldes, "quién diría que estaríamos viviendo esto, antes no pensaba eso no podía suceder y todos sabemos que si no eras del Gobierno no se daba participación en los proyectos de asfaltado, de acera y contenes”, ni ningún otro apoyo a la municipalidad.

"El Presidente está cumpliendo su promesa de campaña, a año y medio de su gestión, es el único de la historia, que ha apoyado este municipio, de un 2 por ciento que recibía desde la creación de la ley que avala el aumento de la municipalidad y ahora está recibiendo 4.8 por ciento del presupuesto de la municipalidad”, afirmó.

También resaltó la labor del actual alcalde, Carlos Guzmán, a favor de la comunidad, al reconocer que sin ser del partido de gobierno asumió con responsabilidad el programa de asfalto que se realiza

Sostuvo que durante su gestión como alcalde de SDN no recibía apoyo de esa magnitud y mucho menos para los programas de asfalto ya que el proceso era muy selectivo y poco democrático, ni siquiera en posición como presidencia de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, la cual asumió por un período de dos años.



Así mismo Fernández externó sus felicitaciones al ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión por la ardua labor que viene realizando y materializando los proyectos en bien de los ciudadanos a través de los ayuntamientos.

"El actual síndico de Santo Domingo Norte es quien está dirigiendo esta acción de los asfaltados sin ser de nuestro partido, acción que aplaudimos”, indicó el exalcalde, agregando además que, a diferencia de otras gestiones, en apenas año y medio, está vez los ayuntamiento puede exhibir su presupuesto.

El pasado martes el presidente Luis Abinader dejó iniciado el programa de apoyo a los gobiernos locales con una inversión de 4 mil millones de pesos a ser ejecutados en importantes obras de infraestructura de competencia municipal, que inciden en el desarrollo social y la dinamización de la economía local.

Dicho programa aumenta en más de un 18% el presupuesto de la municipalidad y será desarrollado junto a la Liga Municipal Dominicana (LMD), en obras que incluyen mercados, mataderos, cementerios, aceras y contenes, entre otros.

El mandatario manifestó que uno de los elementos centrales de su Programa de Gobierno es el eje territorial, como una estrategia para impulsar la actuación coordinada del Gobierno Central y los gobiernos locales del país, para conjuntamente ir dando respuesta a las necesidades de toda la población.

Dentro de los avances para la municipalidad, Abinader también dijo haber recibido de la Liga Municipal la propuesta para la Ley Orgánica de la Administración Local dónde se reconoce a los ayuntamientos y juntas de distritos municipales como el gobierno real de los territorios, refuerza su nivel de autonomía, establece las condiciones para la rendición de cuentas, el control interno, apuesta a la mejora de la calidad de los servicios, la profesionalización de los servidores municipales, y la transformación de la LMD