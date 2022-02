Más de un año cerrada la calle Leopoldo Navarro con Bolívar por construcción de torre

Empresa no construye muro que permita rehabilitar el tránsito

Desde hace más de un año que la calle Leopoldo Navarro esquina Bolívar está cerrada, debido al derrumbe ocurrido en una obra de construcción y desde entonces la situación afecta no solo el tránsito vehicular, sino, también, a los moradores, una clínica y negocios de la zona.

El 10 de diciembre de 2020 se informó del derrumbe en horas de la madrugada que destruyó dos vehículos al caer en el hoyo para la construcción de un edificio, con una profundidad de aproximadamente cuatro o cinco niveles de parqueos.

Más de la mitad de la calle Leopoldo Navarro colapsó porque la excavación se hizo al borde del límite de la calle y las lluvias causaron el derrumbe.

Pese a que la obra contaba con el permiso para las excavaciones, el compromiso era restaurar la parte afectada en unos tres meses y reanudar el tránsito, pero no ha ocurrido así, lo que ha trastornado establecimientos como el Centro Médico Gazcue y la vida de los residentes.

Omar Contreras, presidente del consejo de administración del Centro Médico Gazcue, dijo que por causa de la calle cerrado la clínica está dejando de recibir ingresos por alrededor de cuatro millones de pesos mensuales porque muchos pacientes creen que está cerrada porque no hay acceso por la calle Leopoldo Navarro.

La calle cerrada desde el 10 de diciembre de 2020 FRANCISCO ARIAS Ahora es que se trabaja en la base de la torre FRANCISCO ARIAS El talud en la parte desplomada FRANCISCO ARIAS Centro Medico Gazcue FRANCISCO ARIAS Parte de la obra FRANCISCO ARIAS

Explicó que se han cansado de solicitarle a la constructora de la torre que se levanta en el lugar para que se construye el muro que permitirá reconstruir la calle afectada por sus excavaciones, "pero que ellos trabajan a su ritmo sin importarle la situación de la ciudadanía y los daños que causan a la zona".

Recordó que la Leopoldo Navarro es la única que se une con la Bolívar desde la Máximo Gómez hasta la Doctor Delgado.

“A nosotros, de manera particular, nos ha afectado. Esa calle cerrada ha provocado que la facturación del centro médico baje su factura en cuatro millones de pesos todos los meses porque hay muchos pacientes que creen que el centro médico está cerrado al no pasar por la calle, nosotros hemos perdido más de 50 millones de pesos desde ese derrumbe”, dijo Contreras.

Otro afectado es Carlos Alonzo, propietario de la empresa Turinter. Dijo que su clientela ha disminuido desde hace más de un año producto del cierre de la calle Leopoldo Navarro. Dijo que ha dialogado con el ingeniero encargado de la obra de apellido Martínez, pero que los constructores ejecutan la obra a su velocidad sin importarles los daños que causan al tránsito vehicular y a los residentes.

“Les hemos hecho saber muestra preocupación por el tiempo que se ha demorado con la calle cerrada, tal vez las autoridades no han exigido la apertura, ellos trabajan muy cómodos, usan todo el espacio para trabajar, las autoridades no les ponen límites, no hay alguien que les exija”, manifestó Alonzo.

Indicó que ha estado en contacto con el Ministerio de Obras Públicas desde que hubo el derrumbe hace más de un año y que al principio le dijeron que eso quedaría solucionado en tres meses y ya va más de un año el problema.

El director de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional, Mayobanex Suazo, informó que han dado seguimiento al tema junto al Ministerio de Obras Públicas. Dijo que la empresa constructora ha estado colaborando en las directrices del ministerio y que lo primero era la estabilización del talud y limpieza del fondo, cosas que ya se hicieron.

“Nuestra dirección de Planeamiento Urbano del Distrito Nacional, y por instrucciones precisas de nuestra alcaldesa, nos hemos mantenido en un monitoreo y contacto con la empresa constructora, quienes se han mostrado colaboradores en el proceso, pero debemos entender que nuestra prioridad es garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos”.

El funcionario municipal sostuvo que por esa razón es que la Alcaldía y el Ministerio de Obras Públicas han analizado cada uno de los pasos que se han dado, como parte del deslizamiento del terreno.