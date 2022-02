Transportistas de la región Este evalúan subir el precio del pasaje

Los transportistas de El Seibo y San Pedro de Macorís aseguraron este lunes que se verán en la obligación de aumentar el pasaje, por el alza constante en los precios de los combustibles, asegurando que están trabajando con pérdidas económicas.

Los gremios manifestaron que no están recuperando el dinero que invierten en gasolina, ni en los accesorios de las guaguas, puesto que todo ha aumentado de precio. Entienden que la situación es difícil, no sólo para el transporte sino también, para los usuarios, pero que no les quedará de otra que aumentar el pasaje si las autoridades no le ponen atención a la situación.

Israel Rivera, presidente de la Asociación de Transporte Seibano (Asotrasey), dijo que están esperando las decisiones del gobierno central, si “frenar” la situación o dar algún subsidio, por lo que aseguró que de lo contrario, antes de que se vaya el mes de febrero harán un reajuste en el precio de los pasajes.

“La situación no es sólo para los transportistas, las amas de casa también están con el grito al cielo por el aumento del gas, la comida y a nosotros nos han subido las gomas, el gasoil, los lubricantes, todo, absolutamente todo ha aumentado y nos han obligado a tomar la decisión de aumentar el pasaje”, se lamentó.

Dijo que, anteriormente una batería que le costaba alrededor de 9,000 pesos, en la actualidad le cuesta hasta 12,000 y las que costaban 5,000 ahora cuestan 9,000 pesos, por tal motivo explicó que el negocio no le está siendo rentable, pero que del transporte es que viven y deben aguantar la carga.

Rivera le hace un llamado a las autoridades correspondientes de que traten de tener un control tanto en la canasta familiar, como en el precio de los combustibles y de todo, puesto que el pueblo “ya no aguanta más”.

Por su lado, Cèsar Puello, presidente de la Compañía de Transporte Urbano de la provincia de San Pedro de Macorís, coincidió en que son uno de los sectores que más sufre el alza de los precios en los combustibles, debido a que no pueden bajarle tanta presión a los usuarios constantemente.

“Si cada vez que suben los combustibles les subiéramos el precio de los pasajes, sería difícil para ellos, aunque estamos conscientes de que es lo justo, pero nosotros estamos pagando toda esa carga y perdiendo dinero”, sostuvo.

Explicó que en la mayor brevedad, el gobierno debería de tomar mejores medidas ante el aumento de los precios en los combustibles para resolver esa problemática.

“No sólo son los combustibles, es todo lo derivado del petróleo: los aceites, los lubricantes, entre otros. Todo ha subido de una forma desproporcionada”, manifestó.

Dijo que por la situación economía que vive el país, por la pandemia del COVID-19, no les han aplicado constantemente un aumento al pasaje, a la vez que dijo que a nivel nacional son los que más barato están cobrando el servicio.

“Por ahora tenemos los servicios de las guaguitas a 30 pesos, pero estamos perdiendo bastante dinero y no le estamos sacando lo que nosotros invertimos”, agregó.