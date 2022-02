La aguas residuales corren por las viviendas de La Zurza

La Estación Depuradora de Aguas Residuales Mirador Norte-La Zurza, que fue construida por las pasadas autoridades a un costo de 55.7 millones de euros (RD$2,890,856,872.8) y que beneficiaría a 24 barrios, ha sido un problema para los moradores de La Zurza donde está instalado el cárcamo de bombeo que lleva los líquidos hasta la planta ubicada en Santo Domingo Norte, próximo a la avenida Jacobo Majluta.

Es que el sistema sanitario del barrio La Zurza no fue conectado a la tubería de unos 10 kilómetros, a pesar de que tienen en frente la estación de donde se expulsan las aguas a Santo Domingo Norte.

Las aguas fecales inundan las viviendas de la parte baja, y según los moradores, la situación ocurre desde que se construyó la planta. Los baños de los edificios 8, 9, 10 y 11 están tapados y sus aguas corren por medio de ellos de manera permanente.

Toda la descarga de los edificios de la parte alta llega hasta el séptico que esta tapado, la materia fecal se desborda y corre, incluso por la cocina de algunos de los apartamentos.

Francisco Reyes, presidente del Bloque de Organizaciones Comunitarias y Sociales Ozama e Isabela de La Zurza (Funzai), dijo que sufren calamidad con la alta contaminación por aguas residuales, lo que resulta irónico que ocurra cuando a menos de 10 metros tienen la planta donde llegan los líquidos de 24 barrios para ser llevados a la Jacobo Majluta.

Agua core enrre los edificios de la Zurza NEAL CRUZ Agua sanitaria y al frente la estacion que impulsa el agua a la planta de tratamiento NEAL CRUZ El mal olor es permanente NEAL CRUZ El cárcamo de bombeo NEAL CRUZ El afgua corre por dentro de las viviendas NEAL CRUZ

Explicó que cuando reclaman en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), lo que les dicen es que esa parte de La Zurza está muy baja para conectarla al sistema.

“Hay que darle continuidad a esa planta, no se puede detener ahí y si se votó por un cambio, el cambio no tiene que ser que afecte a la comunidad. Nosotros hacemos un llamado al presidente, que estamos desesperados por la situación y nosotros queremos que de manera definitiva se corrija esa parte porque es contraproducente”, dijo Reyes.

Russel Jiménez, del Supercolmado Molina, es de los más sufridos porque todas las aguas sanitarias y pluviales van a parar al frente de su negocio, donde hay un filtrante por donde fluyen las aguas. El mal olor a materia fecal es permanente, al igual que las aguas que corren entre los edificios que les quedan en la parte de atrás donde están los sépticos desbordados.

Cuenta que cuando llueve se mezclan las aguas pluviales con la sanitaria y el hedor es increíble, al igual que la contaminación. Ha tenido que levantar muros para evitar que el agua penetre al negocio, pero aún así entra y se dañan las mercancías.

“Hemos estado sufriendo en carne propia desde que esa construcción la hicieron, nos han vendido un sueño dizque el agua negra iba directamente a esa maquinaria, que iba a un proceso para enviarla a la Jacobo, por aquí la materia fecal baja igualita, no conectaron la tubería de los edificios, lo que hicieron fue crear un problema, la mayoría de los tubos están tapados, ellos (las pasadas autoridades de la CAASD) hicieron su asunto y se fueron”, explicó el comerciante.

José Collado vive en uno de los edificios que hace patio con el séptico y sufre en carne propia el mal olor y el desborde de materia fecal cuando llueve, porque el sistema está tapado. Reconoce que en la actual administración han ido a resolver, pero no lo han hecho, y en cambio sí solucionaron esa situación en un edificio de cuatro niveles que construyó la CAASD cerca del lugar.

“Nosotros estamos en una situación que no se puede ir al baño porque los drenajes están tapados, a tal magnitud, que están hasta arriba. Le pedimos a Dios que no se meta un tiempo de lluvia porque caminaremos sobre heces fecales, esto colapsó, que vengan a limpiarnos esto. Estamos en una situación que no se aguanta, los que vivimos en primera planta hacemos nuestras necesidades en fundas porque la presión de agua no deja los baños descarguen”, narró.

Coincidió en que el problema ha surgido luego que se construye el cárcamo de bombeo, porque antes tenían una planta de tratamiento y las autoridades la eliminaron con la promesa de que conectarían las tuberías sanitarias al nuevo sistema y no lo hicieron.