Corredor Núñez de Cáceres ha transportado 2.5 millones de pasajeros en un año

El pionero corredor de la avenida Núñez de Cáceres ha transportado 2.5 millones de pasajeros en el año que tiene operando y ha impactado en la economía de usuarios y del consumo de combustibles, pero su implementación no cumple a plenitud.

El pasado 25 de enero se cumplió un año del nuevo corredor, que sustituyó los carros del concho, algunos chatarras, de la avenida José Núñez de Cáceres, por modernos y confortables autobuses inclusivos que recorren la ruta desde Los Ríos hasta La Feria.

Luis Rosado, gerente de Conatra S.A.S., que administra el corredor, explicó que muchas personas ahora dejan sus vehículos en su casa y se transportan en las unidades del corredor, que mantienen su frecuencia controlada por el Intrant de salida cada cinco y 10 minutos, dependiendo de la hora.

“Esos 2.5 millones de pasajeros también han tenido impacto positivo en la economía, del tiempo para trasladarse de un lugar a otro. Nosotros hemos venido cuantificando, son muchos millones de pesos que se han economizado los usuarios y el Estado dominicano”, dijo Rosado.

Indicó que el nuevo sistema de trasporte también ha tenido efecto en la circulación porque han disminuido los tapones debido a la salida de los vehículos livianos.

“Han disminuido también los tapones en la Núñez, hay fluidez, hay algunas cosas pendientes como la mejora de los cruces, hay estudios que se están haciendo para mejorar los cruces en las intersecciones y la mejora en la sincronización de los semáforos, cuando eso se complete, vamos a tener más fluidez en el corredor”, aseguró.

Uno dde los autobuses del coredor de la Núñez de Cáceres ADALBERTO DE LA ROSA Agente policiale custodian la protesta ADALBERTO DE LA ROSA Manifestantes de Los Ríos ADALBERTO DE LA ROSA Exigirán les dejen la ruta de la OMSA ADALBERTO DE LA ROSA

Comunitarios objetan

Sin embargo, comunitarios de Los Ríos, aunque no rechazan el corredor, prefieren el servicio de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) debido a su costo. Argumentan que los autobuses del corredor cobran 35 pesos y la Omsa solo 15 pesos.

Fedelabia Aquino Cruz (mamita), presidenta de la Asociación Defensores Comunitarios Unidos, dijo que las autoridades no se han acercado a los comunitarios para tomar medidas, a pesar de que son los más interesados. Expresó que lograron una ruta de la Oficina Nacional de Transporte de Terrestre (Onatrate) y luego se instaló una ruta de la Omsa y ahora se la quieren quitar.

“Esto no es político, somos comunitarios, somos gente que nos duele la situación, hay gente que no puede ir a su trabajo ni a los hospitales porque no tiene dinero, nos quitan la Churchill y la 27, ¿de qué parte está usted presidente, de nosotros o de los sindicalistas", se preguntó.

David Acosta dijo que se oponen a que la Omsa sea sacada del corredor y afirmó que se les informó de esa situación, por lo que lucharán para que no suceda. Sin embargo, aclaró que no se oponen al nuevo corredor, pero que les resulta más costoso trasladarse en esos autobuses porque de 15 pesos que cobra en la Omsa, tendrían que pagar 35 en los autobuses del corredor.

“De 15 a 35 pesos no es un buen cambio, es un mal cambio para el pobre”, dijo el dirigente comunitario que participó en una protesta pacífica en la avenida de Los Ríos.

De acuerdo con Dominga Pérez, representante de los Asociación de Estudiantes Universitarios de Los Ríos, con la salida de los autobuses de la Omsa se afecta a todos los estudiantes, que son los que mayoritariamente utilizan ese transporte.

Afirmó que tendrán que invertir más dinero para poder hacer la misma ruta que le costaba 15 pesos si sacan los autobuses del Estado de Los Ríos.

Desmintió que los tapones hayan disminuido en la Núñez de Cáceres por el nuevo corredor y dijo que sale de su trabajo a las 5:00 de la tarde y llega a su casa a las 7:00 de la noche todos los días, por los largos tapones que se forman en esa avenida.

Lo que aclara la Omsa

La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) informó este viernes que sus unidades de autobuses seguirán operando desde Los Ríos.

La ruta que se mantiene comenzará en la circunvalación de Los Ríos haciaa la República de Colombia, pasará por el Jardín Botánico, Los Próceres y bajará la Lincoln hasta la avenida Correa y Cidrón hacia la Churchill, en dirección hacia el Centro de los Héroes, en La Feria, de donde retornará.

En ese sentido, la entidad aclaró que la mencionada ruta será relanzada y reforzada ante la salida de circulación del corredor Winston Churchill, el cual funcionará hasta este sábado, puesto que a partir del domingo 13 operará un nuevo corredor, según la disposición del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

En un comunicado de prensa, la dirección de la entidad explicó que sus unidades de autobuses estarán cobrando con tarjeta y garantizó que "continuará trabajando arduamente para brindar un servicio de transporte seguro y asequible a toda la población".

El director general de la entidad de transporte, Radhamés González, reiteró su compromiso de servicio con la ciudadanía, por lo que en días pasados recibió la visita de comunitarios de la Mesa de Trabajo de Los Ríos, acompañados del diputado Tobías Crespo, con quienes conversó sobre las necesidades a niveles de transporte de esa comunidad y de cómo desde la Omsa podrían buscarles soluciones a algunas de ellas.