Cultura y Unesco niegan abandonen a los congos de Villa Mella

El Ministerio de Cultura y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) desarrollan un programa de promoción y protección de los Congos del Espíritu Santo, en Mata Los Indios, Villa Mella, reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Ambas entidades ejecutan el Plan Nacional de Salvaguarda de Patrimonio Cultural Inmaterial que se inició en el 2003, que se aplica no solo en los congos de Villa Mella, sino también en Los Guloyas de San Pero de Macorís, pero que fue a partir de la actual administración iniciada en agosto de 2020 que se le ha dado prioridad.

Jesús Paniagua, secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la Unesco, informó que trabajan en un proyecto para la creación de un centro de capacitación cultural de los Congos del Espíritu Santo en Mata Los Indios con la participación de los representantes de la cofradía, como es el caso del portador Enrique Minier, hijo de Sixto Minier, uno de los cofrades más destacados junto a Juan Pío Brazobán.

Dentro de las acciones que han realizado las actuales autoridades de la Unesco y del Ministerio de Cultura desde la gestión de la exministra Carmen Heredia está la inclusión en el seguro de salud del Estado de parte de los miembros de la cofradía, Los Morenos y otros del espacio cultural, entrega de alimentos, bono navideño, la tarjeta Supérate y otras facilidades.

El objetivo del proyecto es capacitar a las nuevas generaciones para asegurar la preservación de las expresiones culturales como baile música e indumentarias y dentro de los objetivos específicos están: realizar talleres sobre elaboración de instrumentos.

Dotar a los congos y guloyas de los instrumentos necesarios para que la tradición se mantenga lo más original posible, facilitarles vestuarios, organizar talleres de canto baile tradicionales con las nuevas generaciones y proveer a los portadores o líderes de herramientas para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial.

RELACIONADAS Los Congos del Espíritu Santo y su camino a la desaparición

Paniagua dijo que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) donó alimentos fortificados, medicamentos, kits sanitarios. Además, se crea una ruta turístico–cultural que tiene que ver con los ingenios azucareros. La pasada ministra hizo reconocimiento a los principales líderes de la cofradía.

El representante de la Unesco en el país sostuvo que han realizado muchas actividades con los congos, para dar a conocer su tradición, como su participación en la Noche Larga de Los Museos, en otras presentaciones, pero también ayudarlos económicamente para que se puedan mantener

Uno de los bailes tradicional de los congos. NEAL CRUZ Parte del museo de la Cofradía del Espiritu Santo NEAL CRUZ Museo de la Cofradía NEAL CRUZ Dirigentes del museo. NEAL CRUZ

“Todas estas acciones las hemos llevado a cabo con la intención de poder, por primera vez, acceder a los fondos de la Unesco del Patrimonio Cultural Inmaterial, para eso sometimos ya el proyecto de financiación que abarca un sinnúmero de capacidades y fortalecimientos para esas dos expresiones específicamente…un proyecto de financiación de 60 mil dólares para dividirlos entre las dos partes (los Congos y Guloya)", expresó el funcionario.

Con relación a las declaraciones de la señora Josefina Tavárez y acompañantes, reiteró que vienen desarrollando acciones concretas en el espacio cultural y aclaró que no tienen ninguna vinculación con el Museo de la Cofradía porque se ha manejado como algo particular y personal, no como un tema integral de los Congos del Espíritu Santo.

"La verdad es que a ese museo, yo no he ido, si nos hemos concentrado, por ejemplo, con Jornayé, que hizo un estudio de grabación dentro de la comunidad para grabar a los portadores de la comunidad, entonces ahí si apoyamos." Jesús Paniagua Secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la Unesco “

Por su lado, Fifi Landestoy, encargada de vinculación interinstitucional del Ministerio de Cultura, negó las declaraciones de la señora Josefina Tavárez, directora del Museo de la Cofradía del Espíritu Santo y de otros dirigentes de la entidad, de que desde el ministerio no se les apoya.

Indicó que la vinculación es tan fuerte que se ha dado un lazo afectivo entre los representantes de la Cofradía y el ministerio, como es el caso del capitán Enrique Minier, a tal punto que tienen trabajo permanente en el sector.

"Tenemos el ombligo sembrado en Mata Los Indios." Fifi Landestoy Encargada de vinculación interinstitucional del Ministerio de Cultura “

Negó que se pongan barreras en el ministerio para impedirle apoyo como ha informado Josefina Tavárez.

“Por primera vez desde el Estado se le está dando visibilidad, se le está dando apoyo a los Congos, hay un acercamiento, un interés, ellos han visitado al Ministerio, a donde nunca habían ido, ellos se sienten súper bien (los de portadores)", sostuvo.