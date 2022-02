Piden a las autoridades terminación de carretera de comunidad seibana

Moradores de la comunidad de Las Cuchillas, en El Seibo, solicitaron este viernes a las autoridades la culminación de la carretera de esa localidad, cuyos trabajos fueron iniciados por el Ministerio de Obras Públicas hace menos de siete meses. La obra tiene una inversión de RD$206 millones.

Los lugareños indicaron que los contratistas se llevaron todas las maquinarias, dejando abandonados los trabajos.

Medilio de la Rosa, dirigente choferil de la comunidad, dijo que la carretera de Las Cuchillas “es un caos”, ya que fue abandonada sin drenaje y aseguró que la vía “se ha vuelto hoyos y zanjas”.

“Lamentablemente la comunidad de Las Cuchillas va a luchar a partir de la próxima semana que será dándole una paralización al transporte durante dos días, en reclamo de la continuidad de la carretera”, citó.

El señor Saúl Mercedes, residente de la localidad, manifestó estar sorprendido puesto que la construcción de la carretera se anunció con “bombos y platillos” por el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión y todas las autoridades municipales, quienes “aseguraron que la vía sería todo un éxito”.

“Los trabajos de la vía se iniciaron y nosotros teníamos grandes expectativas y no creíamos que en un gobierno como el de Luis Abinader nos iban a hablar mentiras, porque este gobierno se ha caracterizado por no a hablar mentiras, pero no nos han cumplido”, acató.

Recalcó que dejaron los trabajos de construcción de la carretera a “medio camino”, al tiempo que dijo que pensaron que le iban a comunicar a la comunidad las razones de la paralización de la obra, pero que nadie les ha dicho por qué no se le da continuidad.

“En vista de que no nos han dicho las razones de por qué no han seguido la carretera nosotros estamos denunciándolo por todos los medios y hablamos con la gobernadora Irene Martínez y ella nos dijo que la situación es que los puentes no estaban en el presupuesto y que entiende que la carretera tenía que tener sus puentes”, dijo.

Agregó que, el arreglo de los puentes era una de las ilusiones de la comunidad, por lo que aseguró que una carretera sin puentes es seguir sin posibilidades, puesto que cuando los ríos crecen y hay que salir con algún enfermo no podrán auxiliarlo.

“En estos días una unidad del 911 no pudo entrar para la comunidad porque cuando llovió la carretera estaba intransitable, eso es un desastre; queremos que Las Cuchillas tenga su vía de acceso en buen estado como nos la prometieron y seguiremos denunciando todo lo que le haga falta a El Seibo, como son para nosotros una prioridad las carreteras”, alegó.

Arturo Morales, residente de la zona, denunció que no son sólo las carreteras de Las Cuchillas que están en mal estado, sino de todas las comunidades, por lo que entiende que todas deben ser habilitadas por el gobierno, ya que la gestión pasada “no hicieron lo que tenían que a hacer con los campesinos”.

Morales dijo que la vía de la localidad de Arroyo Tabaco está intransitable. Explicó que todas las comunidades deben unirse al clamor de la terminación de la carretera de Las Cuchillas, para que de esa forma sean reparadas las demás.

“Ya estamos cansados, todas esas vías deben arreglarlas, porque ya no podemos aguantar más”, puntualizó.

