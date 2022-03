Cañada Guajimía casi cobra otras dos vidas al desbordarse el sábado

Una señora de 65 años y su nieto salvaron la vida milagrosamente el sábado cuando se desbordó la cañada Guajimía y los arrastró en el espacio de los 600 metros a cielo abierto en la parte del barrio Duarte.

Jany Petifleve fue arrastrada junto a un nieto de ocho años de edad, causándole golpes en el cuerpo, y problemas estomacales en el menor, que consumió agua contaminada mientras luchaba contra las enfurecidas cañada.

Cuenta que al ver que la casa se le estaba llenado de agua salió con el niño del lugar y, en ese momento, fueron arrastrados hacia la parte donde la cañada estaba tapada.

“Cuando el agua subió, entró a mi casa con fuerza y el niño lo iba a sacar del agua, me arrastró y cuando salí, el agua me llevó y me caía”, sostuvo la mujer.

En este lugar cayó la señora y su nieto KEVIN RIVAS Las 20 familias perdieron casi todo. KEVIN RIVAS KEVIN RIVAS

Ángel Fortuna, dirigente del Bloque de Juntas de Vecinos de Guajimía, dijo que lo que ocurrió la noche del sábado debe servir a la constructora encargada de los trabajos para acelerar el proceso, tal como es el deseo del presidente del presidente Luis Abinader.

Recordó que el presidente dio el primer picazo el 23 de febrero pasado para dejar iniciados los trabajos y se preguntó ¿por qué la constructora no lo ha iniciado? Si está el dinero y la disposición de las autoridades.

Indicó que además del presidente Abinader, el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Felipe Suberví, está muy preocupado por la gente de Guajimía y que muestra de ello es que todavía era la una de la mañana del sábado y el director de la Caasd lo estaba llamando para informarse de la situación.

Manifestó que por lo menos la alcaldía o cualquier otra entidad deben limpiar la cañada para evitar que sigan ocurriendo hechos como el del sábado.

"Ya el gobierno le entregó los fondos a la compañía y la pregunta que yo me hago es: ¿por qué no comienzan las personas que están encargadas del proyecto. Sabemos lo que se mueve con la cañada no es el gobierno el culpable es la constructora y le estamos exigiendo a la constructora y al síndico que vayan a limpiar la cañada." Angeñl Fortuna. Dirigente de la junta de Vecinos de Giajimía “

José Marte, de la junta de vecinos, corroboró con su compañero de lucha y consideró que el presidente Luis Abinader tiene las mejores intenciones de resolver el problema, pero que la compañía contratada no hace el trabajo con la rapidez que amerita la situación.

“Nos preguntamos que está sucediendo con la compañía que se le entregó el dinero, ellos lo que están es comprando vehículos, comiendo bueno y durmiendo en buenos hoteles y los moradores de la cañada están sufriendo”, dijo Marte.

Edward Gómez perdió todo lo de su hogar en menos de 20 minutos cuando el agua penetró a su vivienda e inundó todo. Deplora que ninguna autoridad haya ido en su auxilio de las más de 20 familias que fueron afectadas.

“Esto está lleno de basura, que vengan, que estamos a tiempo. Nadie ha venido, solo la Defensa Civil hizo algo, la gente lo que estaban era grabando, a mí se me dañó todo, cama, nevera, abanico”,manifestó el afectado.

Te puede interesar Nuevo saneamiento de la cañada de Guajimía conlleva inversión de 139 millones de dólares

De igual modo Roberto Báez, vocero del bloque de juntas de vecinos de Guajimía, llamó a la gobernadora de la provincia de Santo Domingo, Julia Dullard, y a la encargada del Plan Social de la Presidencia para que ayuden a las familias que perdieron todos sus ajuares.