Conflicto entre transportistas pone en riesgo el corredor de la Charles de Gaulle

Un nuevo conflicto surgió entre transportistas de Santo Domingo Este por el corredor Charles de Gaulle, por alegada exclusión de choferes de carros del concho que supuestamente no fueron tomados en cuenta en el nuevo sistema de transporte.

El Consorcio Central Nacional Movimiento Choferil del Transporte (Mochotran) que operará el corredor, al unirse nueve rutas, negó declaraciones del diputado Heriberto Aracena de que no se ha tomado en cuenta a los choferes de la vía que tienen años trabajando en el lugar.

El legislador advirtió que se produciría una situación violenta si se intenta desconocer el derecho de cientos de choferes de unas 20 rutas de la avenida Charles de Gaulle. Consideró que se debió consensuar con todos los choferes del lugar antes de poner a operar el corredor.

Afirmó que al presiente Luis Abinader le han hablado mentiras y advirtió que el mandatario cargaría con las consecuencias de establecer el corredor sin tomar en cuenta los derechos de los hombres del volante de la avenida Charles de Gaulle.

“No hay consenso, ahí hay un corredor de la Omsa que hace el mismo recorrido, ¿Por qué no se fortalece la Omsa, ahí no hay posibilidades, no estamos amenazando, sino que conocemos la realidad de lo que se está viviendo ahí, que los choferes no saben lo que van a hacer, tienen muchas promesas”, dijo.

Aclaró que como legislador, elegido por choferes y demás personas y en representación del pueblo tiene derecho en reclamar una participación de todos los choferes de las rutas Charles de Gaulle y aseguró que si el corredor inicia mal, va a terminar igual y el gobierno cargaría con eso.

Por su lado, Blaudio Guzmán (Pachulí), del Consorcio Mochotrán, afirmó que no tienen inconvenientes con el corredor Charle de Gaulle que comenzará a operar pronto y que los choferes que pertenecían a su organización, unos 443, firmaron para pertenecer al corredor, excepto uno que es alegadamente del grupo de Juan Hubieres.

Pachulí explicó que un chofer de ruta de nombre Juan del Carmen de la Rosa, conocido como Tití, se apareció en una reunión del Consorcio Mochotrán y le sacó una pistola y posteriormente su vehículo fue baleado dos veces en el cristal del lado del conductor, por lo que presentó una querella y responsabilizó a Hubieres y a Tití de lo que le ocurra a él, a su familia o a cualquier chofer de la ruta.

Guagua de Blaudio Guzmán (Pachulí) que fue baleada (FUENTE EXTERNA)

El dirigente choferil dijo que la gente de Fenatrano lo que debe es explicar lo de las guaguas azules, que quienes las trajeron supuestamente se quedaron con ellas y de paso sembraron el terror y el caos en el transporte.

El corredor Charles de Gaulle está previsto iniciar pronto, de acuerdo con las autoridades. Tendrá una extensión de 25.5 kilómetros, desde el Puente Juan Carlos, en Las Américas, hasta la Jacobo Majluta con República de Colombia y será operado por el Consorcio Mochotran.