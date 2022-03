Choferes de Santo Domingo Norte rechazan nuevo corredor

Organizaciones del transporte y sociales realizaron este domingo una marcha en Villa Mella, en rechazo de un nuevo corredor en Santo Domingo Norte sin, alegadamente, tomarlos en cuenta.

Afirmaron que el Gobierno, a través de un funcionario en contubernio con empresarios del transporte, trata de imponer un nuevo corredor en la zona norte de la capital. La marcha recorrió varias calles y avenidas de Villa. El nombre del servidor público no fue revelado.

Advirtieron que no permitirán ser desplazados de sus rutas y menos que le aumenten el pasaje a cientos de amadas de casas, trabajadores y estudiantes que apenas tienen recursos para sobrevivir, igual como ha ocurrido en las avenidas Núñez de Cáceres y Winston Churchill.

Juan Claudio Lachapelle, dirigente choferil de Santo Domingo Norte, dijo a nombre de todos los participantes en la actividad, que los nuevos corredores son una estafa y rechazó, que en el caso particular del corredor de la Charles de Gaulle, le sea adjudicado a un grupito.

Mientras que Rubén Mercedes dijo que el caso ha sido denunciado en la Cámara de Diputados y se espera que se haga una investigación al respecto. Añadió que el diputado Elías Matos reveló que el Gobierno entregó en diciembre 40 millones de pesos a los dueños del corredor de la avenida Núñez de Cáceres, sin embargo, es la fecha que los choferes y propietarios de los turnos no han recibido un peso.

“¡Razón por la cual no confiamos en el nuevo sistema de transporte que ha instaurado el gobierno del cambio… para los corredores sí, pero para los choferes y propietarios, no!; ¡para los choferes y propietarios sí/ pero no para las mafias!; gritaba una multitud mientras se desplazaba en la avenida Hermanas Mirabal

