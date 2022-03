Bicicletas, patinetas y motores eléctricos, un problema en Ciudad Colonial

El auge que ha cobrado la Ciudad Colonial durante los últimos años ha traído consigo una serie de problemas a vecinos y visitantes que ameritan la intervención de las autoridades para mantener la convivencia.

Vecinos denuncian que patinetas, bicicletas, motocicletas eléctricas se adueñan de las calles y aceras poniendo en peligro a los turistas y nacionales que van a disfrutar de los atractivos de la ciudad. A ese problema se le agrega el estacionamiento de vehículos encima de las aceras, que en varios puntos las han dañado

Pedro Del Castillo, presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de Cuidad Colonial, dijo que no saben quién le pondrá el “cascabel al gato” porque ninguna autoridad controla la situación porque la gente que alquilas esos vehículos se pasen por encima del espacio dedicado a los peatones.

Informó que la utilización de motocicletas eléctricas se ha prestado para que algunas personas arrebatar carteras y atracar a las personas. Indicó que se habla mucho del tema, pero no se toman medidas y dijo que no es que rechazan esos tipos de vehículos, pero que deben ser regulados para que no usen las aceras y no transiten en vía contraria y sin luces en la noche.

Destacó que las bicicletas, patines y motores eléctricos no tiene rutas determinada, sino que la gente las alquila y transitan por donde quiere sin ningún orden, por lo que entiende que las autoridades tomen control del asunto.

“Ellos se meten por donde les da la gana, algunos andan sin luz en la noche, en vía contraria, eso es un desorden., no hay nada regulado, además, aquí en la Ciudad Colonial no hay quien diría el tránsito en la noche, eso no se ve por aquí”. Sostuvo que la Alcaldía es la autoridad municipal que debe regular muchas cosas en la zona.

El dirigente comunitario indicó que además de los problemas que causan a residentes y visitantes, en el caso de las motocicletas eléctricas, no pagan placas como otros vehículos.

“Lo peor de todo es que alquilan esas motocicletas a menores, uno lo ve andando por las aceras y en vía contraria, pero no hay quien le ponga el cascabel al gato hasta que desgraciadamente ocurra lo que no debe ocurrir, que venga una desgracia y maten un muchacho de esos”.

Las aceras no son respetadas FUENTE EXTERNA El peligro para los peatones FUENTE EXTERNA La gente tiene que echarse a un lado cuando cruzan los vehículos por las aceras FUENE EXTERNA Para muchos es un placer pasear por las Ciudad Colonial en bicicleta KEVIN RIVAS Un paseo dominical KEVIN RIVAS

Por su lado, Oscar Manuel Durán, presidente de la Junta de Vecinos del Conde, dijo que la gente no puede caminar con seguridad porque de repente puede tener una bicicleta encima porque no se respetan los espacios como las aceras.

“Ellos están encima de la acera y en El Conde andan como si fuera una autopista, las que son eléctricas el tema de ellos es que se las están alquilando a menores de edad, que tenemos fotos, videos y accidentes de toda la magnitud y eso nos está preocupando porque va tener accidentes con personas mayores de edad”, sostuvo Durán.

Indicó que las juntas de vecinos han tenido reuniones con el negocio de alquiler de las bicicletas azules, pero que ellos afirman que tienen su permiso para operar y aunque han hablado con la Alcaldía, el problema no se resuelve.

Ruth Gesualdo, dirigente comunitaria de Ciudad Colonial, manifestó que no es posible que le alquilen motocicletas a menores de edad para que transiten en la zona. Indicó que están cansandos de enviar cartas y participar en reuniones con las autoridades, pero que al parecer los dueños de esos negocios son gente de poder político.

Manifestó que otro problema es que de otros lugares van en motocicletas y las estacionan encima de las aceras y afectan a los transeúntes. Diario Libre contactó a la Alcaldía del Distrito Nacional para conocer su parecer sobre la problemática, pero no fue posible.