Dominicanos detenidos por viajes ilegales dicen volverían a intentar riesgosa travesía

El alto nivel de desempleo, la deserción escolar y las pocas oportunidades que hay en el municipio de Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, y El Seibo, ha ocasionado que ciudadanos arriesguen sus vidas en los viajes ilegales.

Las travesías clandestinas, donde muchas personas pierden la vida, son realizadas en embarcaciones conocidas como “yolas”, con poca seguridad de navegación y en las que algunas personas sólo ven una oportunidad de conseguir “una mejor vida” en la isla de Puerto Rico.

En Hato Mayor y El Seibo es cada vez más común ver un ciudadano que, por la desesperación de no conseguir un empleo o no tener la oportunidad de realizar algún curso técnico para asegurar su futuro, prefiere pagar el precio que sea para intentar cruzar alrededor de 128 kilómetros de longitud que separan a la República Dominicana y a la llamada “Isla del Encanto”, en embarcaciones pesqueras artesanales con la ilusión de conseguir el sueño americano.

“Aquí no hay nada en Sabana de la Mar, yo intenté irme en yola y aunque no pude llegar, no me arrepiento y lo volvería hacer porque el dominicano se mata como un burro trabajando y siempre está en el mismo atraso, porque no te pagan lo justo o simplemente no encuentras un trabajo digno que puedas mantener a tu familia”, dijo Eusebio Rodríguez.

Rodríguez manifestó que todo lo hizo pensando en el bienestar de su familia, puesto que entiende que de llegar a Puerto Rico “su vida iba a cambiar para bien”.

“Nosotros no llegamos porque en el lugar que estábamos esperando para salir se nos tiró la Marina y a mí por poco y me agarran. Es un riesgo, pero a veces hay que arriesgarse para triunfar en la vida”, agregó.

Un caso similar es el de una joven madre de dos hijos, residente en la provincia de El Seibo, la cual no quiso identificarse, quien contó que intentó dos veces irse en yola, pero que en las dos ocasiones la embarcación fue atrapada por la Marina.

“En el primer viaje pagamos casi 100 mil pesos y ese viaje se cayó y como no nos pudimos ir en esa ocasión se hizo otro por el mismo dinero que habíamos pagado la primera vez y tampoco ese viaje pudo salir”, sostuvo.

Explicó que sólo pensaba en lo bien que iba a tener a sus dos hijos, si Dios le daba la oportunidad de llegar a Puerto Rico.

“Yo le dije a mi familia que me cuidaran mucho a mis hijos, me daba miedo, pero al final lo hacía por ellos, porque en esta provincia tú no encuentras un trabajo y por eso no pude terminar ni siquiera la universidad”, indicó la joven al tiempo de señalar que: “Se necesitan más oportunidades para los jóvenes”.

Luis López, regidor de Sabana de la Mar, dijo que el Gobierno Central debe poner su mirada en la juventud de ese municipio y llevar programas dedicados a la superación juvenil, cursos técnicos y escuelas vocacionales.

“En este municipio no hay oportunidades para los jóvenes, no tienen dónde formarse y prepararse con algún curso técnico. Siempre he dicho, ¿por qué si Sábana de la Mar es una sucursal del cielo en la tierra, la gente se nos quiere ir para Puerto Rico?, es por las pocas oportunidades para emprender”, se lamentó.

López dijo que Miches y Sabana de la Mar son “el aeropuerto internacional hacia Puerto Rico” por la alta tasa de desempleos y falta de proyectos económicos que desarrolle el municipio.

Los viajes son constantes

Maxwell Polanco, director regional de la Defensa Civil, manifestó que los viajes en yola son cada vez más constantes en las provincias de la región este y aseguró que esto se debe a que muchas personas al no tener una fuente de ingresos seguro, prefieren aventurarse en una embarcación para ver si “cambia su suerte”.

Polanco dijo que alrededor de cada tres meses le llegan casos de uno o dos naufragios. Explicó que se han visto viajes de hasta 100 personas queriendo llegar hacia la vecina isla.

“Para la zona este tenemos muchos casos, dos y tres veces al mes, sobre todo desde Sabana de la Mar y el municipio de Miches, y tienen muchos problemas porque la Marina lo intercepta, porque tiene barcos de revisión en toda esa área, en otras ocasiones, no la cuentan, porque lamentablemente se ahogan y otros sí tienen suerte de que llegan”, alegó.

Se preguntó que no sabe cómo la gente arriesga su vida de tal manera, puesto que muchas personas de esas dejan un tormento a sus parientes, ya que en ocasiones no encuentran ni siquiera los cuerpos de las víctimas en alta mar.

Les hizo un llamado a cada persona que en algún momento quiera intentar coger un viaje en yola, que piensen en sus familiares a fin de que desistan de esa travesía tan peligrosa.

La informalidad para poder subsistir Las principales fuentes de empleos de Sabana de la Mar es la pesca y la ganadería, por lo que este pueblo no cuenta con grandes empresas donde su gente pueda ser contratado. Las personas para poder subsistir colocan pequeños puestos informales de venta de pescados y de comida. Lo mismo ocurre en la provincia de El Seibo, cuya actividad económica más importante es la ganadería, pero también se beneficia del cultivo de caña de azúcar y la producción de cacao. Muchas mujeres son empleadas en bancas de loterías y en servicios domésticos, fuentes que no les garantiza seguridad y beneficios como a trabajadores de otro sector. Además, deben aventurarse emprendiendo sus propios negocios de venta de ropa y salones de belleza. La mayoría de los hombres se dedican al motoconcho, trabajan en centros comerciales o a la venta de sus cultivos de víveres.