Conflicto entre choferes por el corredor Charles de Gaulle atenta contra pasajeros

Resurge la violencia entre grupos choferiles que se disputan el control de las rutas de pasajeros, poniéndolos en peligro, como fue el caso de la agresión a pedradas de al menos cinco autobuses, sin lesionados, del Corredor Charles de Gaulle inaugurado por el presidente Luis Abinader este lunes.

Las acciones, calificadas de vandálicas por los agredidos y las autoridades, rememoran los acontecimientos de hace 15 años cuando la disputa entre dos grupos de choferes dejó un saldo de siete personas con quemaduras permanentes al lanzarle una bomba de fabricación casera a un minibús donde se transportaba personal de una zona franca en Las Américas.

Es que el corredor Charles de Gaulle ha generado una disputa entre choferes de esa vía, que alegan fueron ignorados por las autoridades, y los operadores, que cuentan con el aval de las autoridades del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Alfredo Pulinario (Cambita), cuya consorcio (Mochotran) administra el nuevo corredor, dijo que cinco de sus unidades resultaron con cristales delanteros y laterales rotos en apenas horas de comenzar a transportar pasajeros en la Charles de Gaulle y, aunque no acusó directamente a alguien de la agresión, dijo que los responsables son los que protestaron el mismo día de la inauguración de la ruta.

“Nosotros llamamos al jefe de la Policía, a las autoridades que tiene que ver con el transporte y la seguridad. Eso es vandalismo, terrorismo en un país donde se vive en paz, en tranquilidad con un gobierno democrático como el que encabeza el presidente Luis Abinader", manifestó el empresario del transporte.

"Señor Presidente, procuradora general de la República, al ministro de las Fuerzas Armadas y de Interior y Policía no podemos permitir que la delincuencia se apodere de las calles." Alfredo Pulinario (Cambita) Operador del Consorcio Mochotran corredor Charles de Gaulle. “

Cambita solicitó protección para todos sus autobuses, no solo para garantizar la seguridad de las nuevas unidades, sino la vida de pasajeros y choferes.

La Policía investiga

La Policía informó que trabaja en la identificación de dos hombres que estarían implicados en la agresión a pedradas de uno de los autobuses del corredor Charles de Gaulle, el cual resultó con sus cristales rotos.

De acuerdo con el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, el incidente en que estos habrían participado se produjo próximo a la entrada del sector Aguas Locas, ubicado en la marginal de la Autopista Las Américas en Santo Domingo Este.

Dijo que la policía de la zona levanta información de cámaras de seguridad y sigue distintas pistas para localizar y apresar a dos hombres que viajaban en una motocicleta.

La reacción de Juan Hubieres

Por su lado, el presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, dijo que la agresión a los autobuses del correo Charles de Gaulle fue acción de personeros de la vieja guardia de los 12 años de Joaquín Balaguer.

Indicó que los que están detrás de Cambita, saben cómo ellos actuaban en los 12 años para matar a los choferes del sindicato Unachosin y recordó que Fenatrano tiene diez días en acciones cívicas y pacíficas con personas y dijo que está en conversaciones para que se haga un verdadero levantamiento y se determine que los operadores no tienen ni el 20% de los choferes de la ruta.

“Hay 24 rutas operando en la Charles desde el 13 hasta el puente Juan Carlos, 24 rutas y no son de popis esas, ni son de gente blandita, son hombres y mujeres que tiene sus inversiones ahí, que significan más de tres mil empleos, ¿para dónde los va a mandar el gobierno? no le han comprado un carro a ninguno, ni pensión a ninguno y hablando mentira”, manifestó.

Sostuvo que el presidente Luis Abinader debe enterrarse a quien le está entregando ese corredor: “Esa es la banda que aparece en dos videos intentando matar a un propietario”, al preguntarle si Fenatrano se desvincula de las agresiones de los autobuses del nuevo corredor dijo: “Yo no tengo que desvincularme de nada”.

Hubieres consideró que el director del Intrant, Rafael Arias, debía estar preso por violar la Ley 63-17 de tránsito y transporte terrestre: “Debe estar preso, deben investigar qué ha hecho con los cuartos de la caja de pensión de los choferes, debe estar investigado por la Fiscalía”, indicó.

El Gabinete de Transporte, que depende del Ministerio de la Presidencia, convocó para este miércoles a una rueda de prensa con Hubieres. La cita es a las 4:00 de la tarde.

Pasajeros contentos y sin miedo

Diario Libre hizo un recorrido en uno de los autobuses para dialogar con los usuarios, los cuales se mostraron complacidos con el servicio, que ayer era gratis. Indicaron que ahora viajan en autobuses más confortables y limpios.

Sin embargo, mostraron su descontento por el precio de RD$35.00 porque antes solo pagaban RD$15.00 a la Omsa.

“Esto está perfecto, por fin están invirtiendo en la gente, como debe ser porque nosotros pagamos impuestos para eso, están haciendo lo que debieron hacer hace mucho tiempo”, dijo Richard Sánchez.

Mientras que Nairobi Florentino declaró que el servicio es excelente: “Pero no me gusta treinta y cinco, no, por lo menos 20 pesos la pueden poner como está el Metro”,

Todos los entrevistados dijeron que no tienen miedo abordar los autobuses, a pesar de la agresión a pedradas de que fueron objetos al menos cinco unidades el día de ayer.