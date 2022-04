Aplicación de puntos a licencias de conducir busca seguridad en las vías

El Sistema de Licencia de Conducir por Puntos tiene por finalidad promover y desarrollar la seguridad en calles y carreteras, sobre todo salvar vidas, y para implementarlo se creó una mesa de trabajo interinstitucional que coordina las acciones, como lo contempla la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

El sistema otorgará al conductor un saldo de 20 puntos en su licencia de conducir, y conforme cometa infracciones de tránsito, dichos puntos serán reducidos hasta llegar a cero. En ese momento, se procederá a tramitar la suspensión de su licencia.

Rosanny Torres, encargada de Cooperación Internacional y del Departamento de Planificación y Desarrollo de Intrant, dijo que los decretos 4-19, de reglamento sobre licencias por puntos, y 6-19 de licencia de conducir, están amparados en la ley 63-17.

"Actualmente están en la fase de aprobación, ya pasaron la fase de consulta pública que se publicó en los medios de comunicación y ambas normativas se encuentran en la fase de aprobación por el Consejo del Intrant." Rosanny Torres De Planificación y Desarrollo del Intrant “

Indicó que una de las normativas es la reeducación de los conductores infractores de la ley, porque el fin último del proyecto no es recaudar ni sancionar, sino reducir los accidentes en las vías del país. El sistema se le aplicará a todo conductor de vehículo que tenga licencia, desde motocicletas hasta vehículos con altas categorías.

Garantizó que el sistema no permitirá que se coloquen multas que no sean reconocidas por los conductores y para ello se coordinan los trabajos con la Procuraduría General de la República, la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre(Digesett) y los jueces de paz, que serán los encargados de confirmar la violación a la ley.

Manifestó que trabajan en tres fases: una es la coordinación interinstitucional, comunicación a la ciudadanía y una tercera fase es la implementación paulatina del proceso para hacer algo bien hecho y que por esa causa no se ha fijado todavía fecha de inicio.

¿Cómo funcionará el sistema?

El sistema otorgará al conductor un saldo de 20 puntos en su licencia de conducir, y conforme cometa infracciones de tránsito, dichos puntos serán reducidos hasta llegar a cero. En ese momento, se procederá a tramitar la suspensión de su licencia.

Torres manifestó que cada infracción cuenta con puntos, por ejemplo, por violar la luz roja de un semáforo, son cinco puntos y se van acumulando hasta completar 20, lo que indica que a esa persona hay que suspenderle la licencia de conducir.

Aclaró que ese proceso es independiente a la multa, y como está establecido cada violación a la ley tiene un monto que el ciudadano debe pagar. ”Si un ciudadanos dice que no reconoce esa multa o que fue impuesta de manera injusta, le llegará una notificación, en el proceso puede apelar esa decisión y se apodera los jueces de paz y ahí se va a parar el proceso, no se les quitan los puntos todavía hasta que haya una decisión de los jueces”.

Sostuvo que si se determina que el conductor no cometió la infracción con las pruebas presentadas, entonces no procede quitarle puntos. Una persona puede perder todos los puntos, pero puede recuperarlos si en dos años no vuelve a cometer violaciones a la ley y se le agrega la mitad de los puntos que perdió.

Otra forma es tomando un curso de reeducación y sensibilización con tiempo suficientes para que el infractor se capacite y pueda conducir de manera consciente.

“Todo este proceso es preventivo y educativo, esas son las funciones principales y en última instancia, sanción, como se ha mencionado aquí en el Intrant”. Los trabajos de preparación e implementación del sistema son apoyados por el Banco Interameriano de Desarrollo (BID).

Ronsanny Torres explicó que este sistema no es un invento y dijo que se aplica en otros países con buenos resultados como es conductores más responsables, más educados y por ende una disminución significativa de los accidentes de tránsito y por consiguiente de muertes.