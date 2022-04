Demandan sesiones de regidores del Distrito Nacional se transmitan en vivo

El regidor Mario Sosa demandó este jueves del presidente del Concejo de Regidores del Distrito Nacional que ponga en agenda un proyecto de resolución que sometió hace seis meses para que todas las sesiones sean transmitidas en vivo.

Argumentó que la ciudadanía tiene derecho a ver lo que se discute en las sesiones de la sala de regidores. Dijo que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene seis años en la presidencia del Consejo y no se han transmitido las sesiones en vivo.

Sosa, regidor del Frente Amplio, aliado al PRM, indicó que su propuesta busca, además, que sea organizado el archivo de las ordenanzas y resoluciones para que el público tenga acceso a documentos.

En un video colgado por el regidor Sosa en su cuenta de Instagram dice: “El presidente no ha querido llevarla a sala, ¿qué es lo que quiere ocultar? ¿qué es lo que no quiere el presidente del Concejo de Regidores que la ciudadanía sepa?”.

Al cenro el presidente de los regidores , Elías Reynoso. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE ) Mario Sosa, regidor (DANIA ACEVEDO) Fernando Acosta (FUENTE EXTERNA)

El regidor oficialista Fernando Acosta dijo que aunque respeta al regidor Sosa, entiende que no hay nada que ocultar porque el presidente del Concejo, Elías Reynoso, se ha manejado con mucha transparencia.

Aclaró que hay muchos proyectos en carpeta de los diferentes regidores y a cada uno hay que dedicarle su tiempo.

“Yo no descarto eso, no es que estamos en desacuerdo con el proyecto, lo que sucede es que hay que esperar que la solicitud se pueda incluir en la sesión, el presidente del Consejo es una persona que ha hecho un buen manejo de la función”, dijo.

Francisca Jáquez, otra regidora del PRM, indicó que el proyecto no ha sido colocado en la orden del día para el conocimiento de los regidores. Entiende que ese tema debe ser incluido en las discusiones que se tienen sobre la modificación del reglamento de los regidores.

Considera que no hay motivos para que las sesiones no sean transmitidas en vivo, pero a su juicio hay que ver lo que se difunde, porque hay temas que no necesariamente son de interés de la ciudadanía, como son los debates políticos.