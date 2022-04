Gobierno espera poner en funcionamiento ocho corredores este año

El director ejecutivo del Gabinete del Transporte, Hugo Beras, informó que este año pretenden poner en operación al menos ocho de los 16 corredores que se tienen proyectados para el Gran Santo Domingo.

Al visitar el local de Unachosin junto al presidente del Consorcio Mochotrán, Alfredo Pulinario (Cambita), Beras dijo que se trabaja en estudios para poner en funcionamiento corredores como el de la avenida Independencia, 25 de Febrero, carretera Mella y otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/08/un-hombre-con-camisa-verde-sonriendo-43489748.jpg Hugo Beras, director del Gabinete del Transporte. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

Indicó que en la actualidad se está inmerso en el proceso de adquisición de los autobuses, qué tipo se utilizará en los corredores y comprarlos con tiempo porque hay un tema con la fabricación.

“Este año estamos trabajando para por lo menos completar el 50 por ciento de la misma, estamos, ya no en un tema de los grupos de los choferes ni del Estado, el tema es de los suplidores de los autobuses que previa a las asignaciones, qué tipo de autobuses construir”, dijo Beras.

Recordó que las distintas organizaciones de choferes están concentradas en los corredores, y aclaró que hay personas que no pertenecen al sector que no quieren que haya cambio en el sistema de transporte del país y que los propios líderes choferiles y el estado no se lo va a permitir.