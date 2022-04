Regidores del DN no objetan proyecto para que sesiones sean transmitidas en vivo, pero...

El proyecto del regidor del Frente Amplio, Mario Sosa, de que las sesiones del Concejo de Regidores del Distrito Nacional se transmitan en vivo no es rechazado por sus colegas, sin embargo alegan que hay que estudiarlo y someterlo al “debido proceso”.

El presidente del Concejo, Elías Reynoso, dijo que no tienen nada que ocultar, por lo que descarta las aseveraciones del edil de que su proyecto no ha sido aprobado porque no se quiere la transparencia ni lo que pasa en las sesiones.

El edil Mario Sosa colgó un video en Instagram en el que insta a conocer su proyecto para que las transmisiones de las sesiones se hagan en vivo bajo el alegato de que la ciudadanía tiene derecho a darle seguimiento a las sesiones, conocer lo que se aprueba o rechaza a través de los medios electrónicos para haya más transparencia y conocimiento por parte de los capitaleños.

Sostuvo que no tienen nada que ocultar y que en el año que lleva en el cargo ha llevado una agenda totalmente abierta y transparente. Explicó que las sesiones están abierta a la ciudadanía, cada una se graba en video y los resultados para ver las votaciones y las actas están disponibles por secretaría.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/11/una-mujer-con-un-celular-en-la-mano-236fe413.jpg Nerys Martinez, regidora de la Fuerza del Pueblo (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/11/hombre-sentado-en-un-escritorio-6449371c.jpg Elías Reynoso, presidente del Concejo de regidores (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/11/hombre-sentado-en-una-silla-7050aa72.jpg Fernando Acosta, vocero del PRM (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/11/hombre-sentado-en-un-sofá-c8033d90.jpg Francisco Regalado, vocero de los regidores del PLD (NEAL CRUZ)

Reynoso sostuvo que nunca se debe poner la carreta delante de los caballos y enfatizó que en la actualidad llevan siete meses trabajando la modificación al reglamento del Concejo de Regidores, que data desde el año 1963, para adecuarlo a los nuevos tiempos y que eso debe ser anterior al proyecto de su colega Sosa.

“Nosotros tenemos primero que definir qué vamos hacer como Concejo para luego hablar de transmisión en vivo, otra cosa que tenemos que ver para aprobar una transmisión en vivo es la legalidad que puedan tener las sesiones, porque si se pone que las sesiones son legales cuando se transmite en vivo y se produce una falla técnica, ¿será válida la sesión porque no se pudo transmitir en vivo?", subrayó.

Indicó que son muchos temas que hay que profundizarlos para hacer las cosas bien, por lo que se busca es hacer las cosas de manera correcta y dijo que el edil Mario Sosa sabe que el Partido Revolucionario Moderno nunca ha utilizado su mayoría para rechazar ni aprobar ningún proyecto.

Por su lado, el vocero del bloque de regidores del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Regalado, dijo que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios estableces las funciones del regidor que son la de normal, fiscalizar y supervisar y que, aunque tenga derecho a someter iniciativas no quiere decir que todos los demás deban estar de acuerdo.

“Si cada vez que un regidor somete una propuesta, hay que aprobársela, de manera obligatoria, diríamos …tiene que pasar por la mayoría. Ese proyecto que él sometió (Mario Sosa) hay que esperar que la comisión que lo estudia rinda un informe favorable o desfavorable, yo no me opongo, aquí no hay nada que esconder”, afirmó el regidor opositor.

La regidora Nerys Martínez, de la Fuerza del Pueblo, dijo que fue la primera que propuso la transmisión en vivo de las sesiones mediante la aprobación de una ordenanza, sin embargo entiende que debe ser parte de un proceso de modernización integral de la sala que incluya el voto automático y otras cosas para que sean tomadas en cuenta para el presupuesto del próximo año.

Por su lado, el regidor del PRM Fernando Acosta, dijo que aunque respeta al regidor Sosa, entiende que no hay nada que ocultar en el Concejo de Regidores y elogió la forma como el presidente del Consejo, Elías Reynoso, ha manejado el organismo durante este año.