Intrant comenzará a fiscalizar desde hoy el corredor Charles de Gaulle

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Rafael Arias, advirtió que a partir de este miércoles se iniciará el proceso de fiscalización del corredor Charles de Gaulle y todo el que no esté autorizado por esa entidad será sacado de circulación de manera inmediata.

Instó a quienes no tienen permiso para transporte en ese corredor que no se permitirá su circulación porque es para aquellos que tienen derechos como los registrados en la institución que dirige. Manifestó que los organismos del Estado a los que les corresponde actuar si hay agresión en las vías públicas se encargarán de garantizar la seguridad.

“Para que el que no tiene derechos comience a buscar su área de acción hoy, no vamos a permitir la pescadera en río revueltos, aquí no hay río revuelto, por lo tanto, no habrá ganancia de pescadores, aquí va a ganar el que tenía el derecho a trabajar en el corredor Charles de Gaulle”, dijo el funcionario.

La advertencia la hizo junto al director ejecutivo del Gabinete del Transporte, Hugo Beras, al anunciar los resultados del levantamiento que prometieron del corredor Charles de Gaulle luego de las protestas escenificada por algunos choferes el día de la puesta de su funcionamiento.

Arias informó que desde el día 1 hasta el 3 de abril el Intrant recibió a 253 choferes que aseguraban pertenecían al corredor Charles de Gaulle y de esa cantidad solo 77 habían estado en un levantamiento hecho por esa institución y que de los 77, 12 son accionistas de una de las empresas operadoras, cinco están contemplados en el proceso de pensión por edad.

Indicó que las investigaciones hechas por el Intrant con el cruce de informaciones de los permisos que solo puede otorgar esa entidad para la operación de rutas del transporte se determinó que de los 253 que acudieron a la institución a reclamar derechos para operar en el corredor de la Charles, 60 no estaban registrados en esa ruta, que trabajaban sin tener la debida autorización.

“Ahora, desde el Intrant no nos oponemos a que sean incluidos, quienes los trajeron para reclamar derechos son los mismos que organizaron las empresas. Desde el Intrant estamos totalmente de acuerdo de que sean incluidos en esas empresas, las que son parte del corredor si así lo entienden, no estamos diciendo que tenían derechos”, puntualizó.

Por su lado, Hugo Beras aclaró que lo que se está haciendo con los corredores es apegados a la ley 63-17 de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, que no es un invento como quieren decir algunas voces "que quizás quieren contaminar el proceso de transformación del Plan de Movilidad Sostenible" que tiene por finalidad mejorar el servicio de transporte con calidad para los ciudadanos y choferes.

“Aquí no hay oportunidad ni posibilidad de hacer dedocráticamente la selección o elección de que una persona opere o que se le entregue una ruta de un corredor porque la ley no lo establece de esa manera. La ley lo que establece es que los que están operando en una ruta particular, nosotros como Estado le demos un acompañamiento para su transformación y el que no quiera hacerlo, no está obligado”, sostuvo.

Insistió en que el levantamiento que se hizo del Corredor Charles de Gaulle fue para atender un llamado que hace unas semanas plantearon algunas organizaciones de que algunos choferes se quedaron fuera de manera injusta.