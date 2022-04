Hubieres dice acuerdo con Intrant fue para "evitar baño de sangre" en el corredor Charles de Gaulle

El presidente de la Federación Nacional de Transporte Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, encabezó una rueda de prensa este sábado donde aseguró que el acuerdo firmado en el día de ayer con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) fue para “evitar un baño de sangre” en el corredor de la Charles de Gaulle.

“Tenemos 10 días para ver alternativas y que salgan de ahí. (El acuerdo) lo firmamos porque ayer lo que podía haber era un baño de sangre… Fue un parto doloroso, porque ayer le vimos el rostro al odio, a la avaricia, pero firmamos”, dijo en presencia de cerca de un centenar de choferes de la ruta.

“La actitud que había ayer mismo era sacar a todos los compañeros del Corredor Charles de Gaulle, los carros, las guaguas, gente que tiene ahí 30 años, que tienen inversiones de dos, tres o cuatro millones de pesos y no lo quiere ver el Estado y otros tiene carritos de 30 o 40 mil pesos, pero con eso es que viven. No roban, no atracan, no venden drogas, no matan”, denunció.

Al ser cuestionado sobre si este acuerdo pone un fin definitivo a los conflictos en el corredor, el transportista dijo que “si terminará el conflicto, el Gobierno es que sabe. ¿Le va a decir a estos compañeros que estaban ahí: ¡pá’ fuera! o los va a matar? Ayer la intención que había era esa, lo estoy diciendo responsablemente. Más de mil guardias tirados en Santo Domingo Norte, con fusiles, para enfrentar a choferes que andan con un volante”.

“A mí me duele más un compañero que aventurarme a que le cojan odio a un gobierno, porque la vida de un compañero que tiene hijos, que tiene esposa, vale más que cualquier cosa”, agregó.

Hubieres agradeció el “esfuerzo que hizo Víctor D’ Aza, dirigente del PRM y en su condición de presidente de la Liga Municipal Dominicana, asumió la gestión de mediación, por delegación del presidente de la República, frente a un conflicto que ha creado la ambición y la avaricia”.

Explicó que la militarización del corredor Charle de Gaulle buscaba provocar un “derramamiento de sangre”, pero la intervención de D’ Aza demostró voluntad política para que se llegara a un acuerdo mínimo: “Lo que venía entre ayer y hoy, era muertes de choferes”.

El dirigente choferil afirmó que “los corredores no son de nadie, alguien los hizo”.

Recordó que con la creación del corredor de la 27 de Febrero, en 1998, se quiso excluir a los choferes y en ese entonces, gracias a la intervención de Hamlet Hermann, se pudo mediar.

“Aquellos corredores no fueron excluyentes de darle dos patadas a nadie para que se fueran, aquellos corredores fueron del Estado”, declaró.

En el acuerdo firmado ayer, Hubieres dice que él fue quien solicitó que Rafael Ernesto Arias, director del Intrant, estuviera presente, como representante del ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, quien a la vez, representa al presidente Luis Abinader.

Puntos del acuerdo

Este viernes, Fenatrano y el Intrant firmaron un acuerdo donde se dispuso un plazo de diez días laborables, donde los carros y minibuses del corredor de la avenida Charles de Gaulle se comprometen a salir, a fin de examinar y evaluar el levantamiento de la cantidad, comprometiéndose el Intrant a garantizar una alternativa y/o modalidad en que los mismos serán incorporados a dicho corredor.

Entre los puntos acordados, Hubieres destacó la colectivización del transporte a través de los denominados corredores troncales, lo que implica la sustitución de carros y minibuses en procura de hacer más eficiente y a menor costo, el traslado de personas que usan ese medio.

El Intrant se compromete a buscar una solución satisfactoria a los transportistas que en la actualidad operan dichas rutas.

El Gobierno también se compromete a mantener la compensación de los combustibles hasta tanto lo requiera el sector transporte para su estabilidad y operatividad del servicio.

Sobre agresores de autobuses

Juan Hubieres afirmó que "los agresores de las autobuses de la Charle de Gaulle son miembros del grupo que dirige Cambita y Pachuli", al indicar que tiene los nombres y los apellidos, pero que, las autoridades no lo han apresados porque no son de Fenatrano: “Si fueran de Fenatrano tuvieran en La Victoria con un año de medida de coerción”.

Aseguró que lo que se produjo fue un autosabotaje para culpar a miembros de Fenatrano, pero que, posee los videos, sin embargo, aseveró que ni a la policía Nacional ni al Ministerio Público le ha interesado atrapar a los agresores reales, sino culpa a choferes de Fenatrano.

En el encuentro de Juan Hubieres con transportistas del corredor de la Charle de Gaulle, realizado en el restaurante La Cotorra del Parque del Mirador Norte, participaron los legisladores Sócrate Pérez del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Heriberto Aracena de la Fuerza del Pueblo.