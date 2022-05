Menor desaparecida llamó a su madre, le dijo que estaba bien y no ha vuelto a contactarla

Una adolescente de 17 años, reportada como desaparecida desde hace siete días, en el municipio de El Valle, provincia de Hato Mayor, llamó a su madre y le dijo que se encontraba bien.

La información la ofreció este jueves a Diario Libre, Priscila Rodríguez, madre de Perla Demorizi, quien dijo que su hija le realizó una llamada en el día de ayer y le dijo que no se preocupara.

“Ella me llamó y solo me dijo: mami no te preocupes que yo estoy bien y yo llorando le dije que regresara a su casa, pero como que trancaron el celular y no se ha vuelto a comunicar”, se lamentó Rodríguez.

Manifestó que se encuentra desesperada por tener nuevamente a su hija entre sus brazos, por lo que aseguró que desde tempranas horas de la mañana acudió a la fiscalía para que gestione encontrarla.

Perla Demorizi salió desde el pasado viernes supuestamente con una amiga y un señor para la playa de Miches, en la provincia El Seibo, y desde entonces la joven no ha regresado a su casa.

La amiga de Perla, quien sí volvió a su residencia, dijo a los familiares de Perla, que un supuesto señor las recogió a ambas, en la calle de un liceo para irse de paseo hasta el municipio de Miches.

El supuesto responsable, que no ha sido identificado, alega no saber nada de la menor y dijo que la dejó en la parada del Valle, para que regresara a su casa, pero Demorizi, nunca llegó.

Un video que circula en las redes sociales, se ve cuando Perla llega en una yipeta blanca y se queda en la parada. Se dice que el último día que se supo de la joven fue el sábado, sin embargo, su celular está apagado.

Sus parientes dicen estar desesperados por dar con el paradero de la adolescente, por lo que piden a cualquier persona que tenga alguna información o haya visto a Perla Demorizi comunicarse con ellos al teléfono (829) 914-0532.

Las autoridades policiales informaron que están haciendo todas las investigaciones de rigor para dar con el paradero de Demorizi.