Camioneros y patanistas irrespetan ordenanza que les prohíbe transitar por el Malecón

El ruido de los potentes motores, el peligro, las estruendosas bocinas, el humo y las cargas pesadas han regresado poco a poco a la avenida George Washington, a pesar de la prohibición contenida en la ordenanza 2-2017 que regula el tránsito de vehículos pesados por esa vía.

Aunque a los vehículos pesados se les prohibió transitar después de la avenida Máximo Gómez, en dirección oeste-este, muchos son los que violan esa disposición y circulan todo el trayecto, sobre todo camiones cargados de materiales para la construcción como los extraídos de los ríos de la región Sur.

Diario Libre observó durante media hora que muy pocos camiones se desviaban de la George Washington hacia la Máximo Gómez por donde están autorizados los vehículos pesados. También en dirección este-oeste se desplazaban camiones de más de tres ejes.

Al principio de la aplicación de la ordenanza los camiones y otros vehículos pesados autorizados para transitar por la vía tenían un sticker que los identificaba, pero durante el tiempo de la observación muy pocos fueron vistos portándolo.

Tampoco había agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que se encargan de fiscalizar la circulación vial como ocurría al principio de la ordenanza aprobada por el Concejo de Regidores del Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/24/un-camión-de-bomberos-en-la-calle-c4fffd68.jpg Circunvalación Santo Domingo (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/24/un-camión-de-bomberos-en-la-calle-c28fb716.jpg Melecón de Santo Domingo (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/24/camión-en-una-calle-d32d7626.jpg por la Circunvalación transitan vehiculos de cama larga de mas de 4 ejes (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/24/un-camión-de-bomberos-en-la-calle-84ece7b9.jpg Conductores viola ordenanza que les prohibe transitar por el Malecón (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/24/un-camión-de-bomberos-pasando-por-una-calle-5f59101a.jpg Los camiones causan contaminacion y accidentes (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/24/un-camión-de-bomberos-f7183d26.jpg La Circunvalación se hizo para sacar los vehiculos pesados de la ciudad (EDDY VITTINI)

La ordenanza 2-2017 indica que de lunes a viernes solo se permitirá el tránsito de vehículos pesados de 12:00 a.m., a 2:00 p.m. y los sábados de 12:00 a.m., a 12.00 p.m. Los domingos y días feriados no se permitirá tránsito de dichos vehículos por esa vía.

Aunque las autoridades luego acordaron con la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) sacar los vehículos de la ciudad para que transiten por la Circunvalación de Santo Domingo que fue construida para esos fines, no todos los conductores están utilizando es vía.

Durante una observación en uno de los peajes de la Circunvalación se confirmó el tránsito de vehículos pesados por esa vía, pero en menor proporción que cuando se comenzó a aplicar la ordenanza 2-2017. Por el lugar transitan principalmente vehículos de cuatro y más ejes, de cama larga.

Luego de varias denuncias de ciudadanos por el peligro que representan los vehículos de cargas por el Malecón, su contaminación y el daño a las infraestructuras, los entonces ediles Waldys Taveras y Consuelo Despradel sometieron al Concejo de Regidores una ordenanza para regular la situación y aunque al principio de su aplicación las autoridades advirtieron que la harían cumplir “de manera contundente”, los camiones volvieron a violar la medida.

Diario Libre buscó la opinión de la Alcaldía, pero fue remitido al director ejecutivo del Gabinete del Transporte y miembro de la mesa de tránsito y transporte, Hugo Beras, el cual informó que se está en un proceso para lograr un acuerdo entre el Intrant, la Alcaldía y Aduanas para monitorear y fiscalizar mediante dispositivo electrónico las cargas de los muelles para poder ser más efectivos con la fiscalización.



“No hay medidas que exijan que obligatoriamente tenga que haber un ser humano supervisando la entrada y salida de un camión para que la gente lo cumpla, nosotros no tenemos el apoyo, no solamente de los transportistas, de las navieras, de las empresas que reciben y despachan las cargas en los puertos, no hay forma de que esto sea posible, esto no es unilateral, esto es un consenso de todos”.

Aseguró que como autoridad han cumplido en un 100 por ciento, pero que la situación se complica porque hay conductores que no respetan las disposiciones y en ocasiones no están los humanos que pueden hacer cumplir las normas.