Cientos marchan por políticas inclusivas sobre el autismo y por personas con otras discapacidades

Con la presencia de personas con discapacidad, familiares, artistas, legisladores y de otros sectores, cientos de personas marcharon hacia el Congreso Nacional en demanda de la aplicación de la Ley 05-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana.

Al hablar frente al Congreso Nacional, la dama dijo que la entidad que dirige surgió para solicitar políticas públicas para los dominicanos con condiciones diferentes.

Demandó que la legislación se aplique y que los gobiernos la respeten, que tomen en cuenta a las madres con hijos con autismo u otra discapacidad que no tienen techo, no cuentan con seguro de salud y no están incluidos en el programa de medicamentos de alto costo, además de que falta capacitación, un censo para saber cuántas personas tienen autismo u otra discapacidad y otras necesidades.

“Esta comunidad completa está dispuesta a morir de pie, nunca de rodillas tenemos los mismos derechos y deberes que los demás, no al bulling, exigimos respeto…que se aplique la ley”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/26/un-grupo-de-personas-haciendo-gestos-con-la-mano-en-la-boca-41ef2e94.jpeg El cantante Fernandito Villalona fue uno de los participantes, junto a su hijo, a la marcha a favor de las personas autistas (DIARIO LIBRE/PEDRO BAZIL) https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/26/un-grupo-de-personas-junto-a-una-señal-de-alto-en-un-poste-c6a06145.jpeg Los participantes en la marcha al Congreso a favor de que se aplique la Ley 05-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana. (PEDRO BAZIL) https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/26/un-grupo-de-personas-en-un-evento-cc360c9e.jpeg La macha que inició en la avenida Jiménez Moya, esquina José Contreras y fue organizada por la Fundación Damas de Negro que preside Miosotis Arias (DIARIO LIBRE/PEDRO BAZIL)

Roberto Chona, ministro de Educación Especial de San Juan, Puerto Rico, dijo que lleva 12 años trabajando en el país en favor de las personas con autismo, dijo que esta condición se puede diagnosticar desde los 18 meses de nacido.

“Sabemos que existe una ley de discapacidad, la 05-13, pero sabemos que es una a ley que aunque existe, está muerta y tenemos que revisar esa ley, enmendarla hacer las modificaciones necesaria para que se enteren las realidades actuales de este país de estos jóvenes con discapacidad”, dijo.

Sostuvo que conoce de senadores y diputados que han presentado un proyecto de ley particularmente para el autismo y afirmó que está en la disposición de revisar el proyecto y presentar uno que cumpla con los estándares de excelencia del autismo para que la Republica Dominicana tenga la calidad en enseñanza que ameritan las personas con autismo.

El cantante Fernando Villalona, que tiene un hijo autista, fue de los que marcharon y al hablar ante los reclamó de inclusión en el tema sostuvo: “Dios no le da a ningún padre un niño espacial, sino es un hombre especial”.

Indicó que en su caso ha tenido la suerte de poder tener con que manejar la situación de su hijo de 23 años y ha tratado el caso desde los 17 días de nacido: “Gracias a Dios tuvimos la oportunidad en Cataluña, España, de recibir muchas terapias, pero no es necesario ir tan lejos si nos ayudan aquí en el Congreso a resolver esta necesidad tan grande que tenemos los dominicanos y Latinoamérica también”.

Confió en que a partir de la próxima sesión de los congresistas se haga realidad la Ley 05-13 sobre discapacidad en el país.

Graymer Méndez, padrino de la Fundación Damas de Negro, indicó que, para tener un Estado Democrático, Social y de Derechos, como dice la Constitución, si no se tiene bajo protección a los que menos pueden valerse por sí mismos.

Senador Antonio Marte dice "senadores y diputados no trabajan"

El senador Antonio Marte estuvo en el acto y dijo que asume el compromiso y va a exigir que de la comisión bicameral salga el proyecto, que no “camina porque los senadores y diputados no trabajan”.

El también senador Dionis Sánchez afirmó que junto a otro compañero presentó un proyecto para crear políticas a favor del colectivo con autismo y deploró que muchas familias se van a la quiebra cuando le nace un niño con esa condición porque no tienen un seguro médico y se le dificulta ponerlos a estudiar.

“Otros niños que viven en otros países, viven su vida normal, aquí necesariamente el país no puede seguir dándole la espalda a las familias que tienen hijos con autismo.

Mientras que la diputada Betty Gerónimo dijo que todas las fuerzas que Dios le ha dado la utilizará para que sea posible la aplicación de la Ley 05-13 y dijo que es una de las proponentes a la medición de esa legislación y favoreció una legislación solo para esas personas que necesitan más acceso a la educación.

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, sostuvo que la entidad que dirige está comprometida en la lucha por la igualdad y recordó que el Estado tiene una función en el artículo 8, y sostuvo que la igualdad, la justicia social y la equidad tiene que ser para todos.