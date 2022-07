Se inicia programa de recolección de residuos en Las Lilas

La Alcaldía de Santo Domingo Este inició este miércoles el programa de Gestión de Residuos Sólidos en el barrio Las Lilas y otros de la Ribera del río Ozama, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la entidad Parley for the Oceans y el Consejo Económico y Social del municipio.

Se busca manejar de manera racional los residuos sólidos que se producen en las comunidades que impactarán con la finalidad evitar que plásticos y otros materiales vayan a parar a las cañadas y al río.

El proyecto consiste en integrar a la comunidad en el proceso de reciclaje de plástico en centros de acopios con contenedores modulares, el uso de 10 motocicletas eléctricas que retirarán los plásticos que se desarrollan todos los días para llevarlas a los contenidos y luego procesarlas con energía solar para su compactación y posterior traslado a una industria.

Manuel Jiménez, alcalde del municipio, dijo que llegó al lugar en bote y pudo comprobar que el río está más limpio que antes y lo atribuyó a la labor de recolección de residuos que hace la entidad que dirige en ese y otros sectores aledaños.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/06/un-grupo-de-personas-sentadas-alrededor-de-una-multitud-de-gente-ba77e25d.jpg Representantes de entidades participantes (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/06/un-grupo-de-personas-alrededor-de-una-mesa-345aa3eb.jpg (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/06/un-grupo-de-personas-sentadas-en-una-banca-65bc3c95.jpg Más particpoantes en el lanzamiento del proyecto (NEAL CRUZ)

“Hemos construido junto a la comunidad un modelo donde todo seremos protagonistas y beneficiados de la gestión inteligente de los desechos sólidos, el resultado será comunidades más limpias y un río más sano”, dijo Jiménez.

Eddy Frank Vásquez, director de Parley for the Oceans, dijo que se trabajan muy de cerca con las necesidades específicas de los sectores impactados y que se han dado cuenta de que uno de los principales problemas para la gestión de los residuos es que la gente separa los plásticos, se los entrega al camión recolector y no se aprovecha el material. Indicó que en principio se trabajará con plásticos, pero luego se contempla involucrar otros materiales.

Por su lado, Inka Mattila, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dijo que desde hace un tiempo viene trabajando con la Alcaldía de Santo Domingo Este en el tema de los residuos sólidos y mejores condiciones de vida para la gente.

“Durante un año hemos acompañado a la Alcaldía y a los líderes de esta comunidad, trabajando junto para identificar las problemáticas, articular la acción colectiva comunitaria y mapear los puntos más críticos donde el barrio necesita una intervención, incorporado las mejores prácticas de la red de laboratorios de innovación del PNUD”.