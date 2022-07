Monseñor Bretón revela críticas que recibió por denunciar corrupción

Monseñor Feddy de Jesús Bretón reveló que por denunciar la corrupción durante la gestión de Danilo Medina en el 2015, cuando asumió el cargo de arzobispo de Santiago, recibió ataques de un periodista y desde el Palacio Nacional le preguntaron si era enemigo del gobierno.

"Y a qué se debió eso, que yo denuncié la corrupción en esa palabra al llegar a Santiago y escandalizó a gente que estaba pegada al gobierno, chupando dinero del gobierno, le dolió mucho que me chocaron en el piso... después de eso me mandaron a preguntar desde el Palacio que si yo era enemigo del gobierno", dijo monseñor.

Posesiona nuevo sacerdote de la Iglesia San Ramón en Baitoa

El también presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano habló en la misa dominical de la iglesia San Ramón del municipio Baitoa, donde dejó posesionado al nuevo sacerdote José Olivo, quien sustituye al saliente Padre Rainer Rafael Vásquez.

Explica lo que sucedió con el padre Rainer

Bretón explicó a los feligreses las razones del traslado de Rainer, ya que estos estuvieron protestando con pancartas ante el arzobispado de Santiago.

Aclaró que al tomar decisiones no recibe presión de nadie porque sabe lo que tiene que hacer en sus funciones religiosas. Los comunitarios decían que el traslado obedecía a presiones de una cementera de la zona por las críticas que hacía Rainer en procura del cuidado del medio ambiente.

El arzobispo de Santiago señaló que fue una decisión directa de la Iglesia Católica en Roma, ya que Rainer es de los pocos graduados en Derecho Canónico y al ser designado en Baitoa había dejado vacante el puesto de presidente del Tribunal Eclesiastico Regional de la Arquidiócesis de Santiago, y desde Roma se negaron a nombrar un nuevo presidente que no tuviera la especialidad de Derecho Canónico.

"Antes de venir aquí el sacerdote Rainer era el presidente del Tribunal Eclesiastico Regional que funciona en el Arzobispado de Santiago haciendo un excelente trabajo antes de mandarlo para acá, resulta que aquí valoraron mucho el trabajo del padre Rainer, pero la necesidad manda, tenemos muy pocas personas con título de Derecho Canónico, y el tribunal tiene que funcionar con gente graduada con título de eso, es de los poquitos que tienen ese título", aseguró.

Agregó que hay que pedir permiso a Roma para poder nombrar personas sin título, pero con conocimiento de la tarea del tribunal.

"¿Qué sucedió? que cuando quité a Rainer y mandé a pedir el permiso a Roma me dijeron que tenía que volver a poner al padre Rainer", indicó.

Expuso que se trata de un tribunal que brinda servicios a las provincias Santiago, Puerto Plata, Montecristi, Espaillat, Valverde y otros lugares "como es regional podría de repente caer por tierra y que no hubiera nadie en la zona que pudiera hacer esos servicios".

Dijo a los munícipes de Baitoa que está muy bien valorar a un sacerdote pero que "nadie debe aferrarse a un sacerdote, la iglesia no camina así, yo estaba tranquilito en el sur, y miren para donde me mandaron".

Fredy Breton explicó que lo que se estila en Derecho Canónico es que el sacerdote dure cinco años en una parroquia y que el padre Rainer tenía siete meses en la iglesia de Baitoa.

Monseñor regañó a los comunitarios que protestaban por el traslado de Rainer frente al Arzobispado.

"No me importa si por el medio hay un grande o un chiquito, yo hago lo que tengo que hacer, por eso hasta me sentí ofendido con algún letrero que llevaron allá y que salió en la prensa, gente escribiendo disparate sin conocer a uno, eso es una irresponsabilidad, no se avanza pisoteando un inocente, como me pisotearon a mi con los letreros esos", dijo monseñor Feddy de Jesús Bretón.

Arzobispo de Santiago desde hace siete años

Monseñor Freddy de Jesús Bretón ocupa el cargo de Arzobispo Metropolitano de Santiago desde el 18 de abril del 2015, sustituyendo a Ramón Benito de la Rosa y Carpio.

El 15 de octubre de este año 2022, monseñor Bretón cumplirá 75 años de edad y ha adelantado su renuncia unos meses antes para que el papa Francisco decida si acepta.

En el país hay varios casos en los cuales el papa no ha aceptado la renuncia de obispos. Es el caso del cardenal López Rodríguez, quien en 2011 presentó su renuncia, también monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, quien dirigió la diócesis de San Francisco de Macorís de 2012 a 2021.

Freddy de Jesús Bretón, como presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, su período concluye en el 2023.