Centro de atención a niños con autismo en peligro de derrumbe por construcción contigua

Los trabajos de excavación para la construcción de una torre en la Zona Universitaria, Distrito Nacional, han puesto en peligro de derrumbe al centro de terapias del habla Andpark, dedicado a la atención de personas con autismo y otras condiciones especiales.

Los trabajos de demolición y excavación del terreno ubicado en la calle Arístides Fiallo Cabral casi esquina Elvira de Mendoza iniciaron hace varios meses, explicó Kenia Noguera Núñez, directora del centro terapéutico.

Manuel Dickson, propietario del local que alberga el centro de terapias, denunció que la “Constructora Manzueta” realizó las excavaciones sin dejar un margen entre ambas propiedades, lo que provocó el derrumbe de la pared divisoria, seguido del pasillo de entrada a la clínica este jueves.

Dijo a Diario Libre que a lo largo de los trabajos de la constructora hizo varias llamadas a Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional: “yo solicité una inspección a Planeamiento Urbano, llamaba todos los días y me cansé de llamar… no me hicieron caso”, deploró.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/texto-22072022-derrumbe-de-propiedad-construccion---kevin-rivaskrm6684-26432cbd.jpg Permiso de construcción ortogado por Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional. (FOTO: KEVIN RIVAS)

“Yo no sé cómo Planeamiento Urbano y Obras Públicas aprueban planos, haciendo excavaciones pegado a los linderos y más esto que es para tres niveles de parqueo soterrado y encima una torre de nueve pisos”, explicó.

Ahora, ante el peligro inminente en el local de 43 metros cuadrados que alquilaba por 30 mil pesos mensuales, canceló el contrato con la señora Noguera Núñez, quien en lo adelante deberá buscar otro lugar donde impartir sus terapias y cursos vocacionales a personas con condiciones especiales.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/casa-de-madera-en-una-roca-373a2f03.jpg (FOTO: KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/casa-de-madera-en-una-roca-573e6f34.jpg (FOTO: KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/imagen-rotada-de-una-roca-50d88003.jpg (FOTO: KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/banca-de-madera-junto-a-una-cerca-de-metal-d96f0dde.jpg (FOTO: KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/una-cerca-de-madera-50cb71f4.jpg (FOTO: KEVIN RIVAS)

El señor Dickson, quien es un anciano de 83 años, espera que la constructora reconstruya la pared divisoria y le retribuya económicamente por los daños causados.

“Esto -el local- lo voy a demoler ya, no voy alquilarlo más, va y se derrumba. Entonces ellos –la constructora- lo que tienen que hacer es una retribución de los daños causados a mi propiedad”.

Impacto al centro

Andpark es un centro que recibe diariamente entre 10 y 15 personas con condiciones especiales. Apenas tenía un año y cuatro meses en el local No. 316 ubicado en la calle Arístides Fiallo Cabral.

El personal tuvo que evacuar el local este jueves, luego del momento de terror que vivieron por el derrumbe. Este viernes el centro se mantuvo cerrado.

La directora Kenia Noguera Núñez recibió la tarde de este viernes la noticia de que no puede operar más en el local. Deploró que por causas ajenas a su persona deba emprender la difícil búsqueda de un nuevo lugar para instalar su centro y todos los gastos que implica.

“Cómo resuelvo este gran problema: buscar renta, desmontar todo, las pérdidas por concepto de no ofrecer el servicio, es mucho dinero… nuestros pacientes están dejando de recibir su terapia… hay niños sobre todo con autismo que cuando dejan de recibir el servicio retroceden”, lamentó en conversación con este medio.