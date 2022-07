Monseñor Ángeles llama al Gobierno a apoyar económicamente a los adultos mayores

El obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Ramón Benito Ángeles, exhortó al Gobierno aportar lo recursos que se necesitan para atender con calidad de vida a los adultos mayores que están en los asilos del país.

Al oficiar una misa con motivo de la Jornada Mundial de los abuelos y las personas mayores, en la Catedral, el religioso pidió también a los hijos a cuidar de sus ancianos, igual a los que tiene compromisos pastorales, pero sobre todo el Estado.

“A los que les corresponde como gobierno la responsabilidad de atender por lo menos a los que están en esos asilos de ancianos con calidad y al mismo tiempo con los recursos que necesitan para que los que dirigen esos asilos no tengan que estar lamentando en ocasiones que no saben cómo van a mantener esos centros, porque no cuentan con los recursos que necesitan”.

Dijo que muchos de esos centros donde se atienden los ancianos viven de la caridad de quienes se desprenden de su propio bien para ayudar a esos centros de servicios.

Monseñor Ramón Benito Ángeles. Participantes en la misa. Fueron leidas una reflexiones del Papa Francisco sobre los adultos mayores.

“Yo sé que esto es un desafío para todos y cada uno de nosotros, pero vamos a asumirlo con confianza, con seguridad de la fuerza de la oración y con la convicción de que nosotros los adultos mayores, abuelos y abuelas, por el amor, el cariño la amabilidad, la acogida y el testimonio de nuestras experiencias para los más jóvenes, vamos a producir la revolución de la ternura”, indicó monseñor Ángeles.

El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) que dirige José García Ramírez, convocó a una eucaristía y en la misma participaron directivos y empleados, además de feligreses de la Catedral y turistas.

Al término de la celebración, el director de Conape dijo que los abuelos y adultos mayores, seres maravillosos, sonrientes y consentidores son la materia prima, una población de prioridad para el gobierno del presiente Luis Abinader.

“Es por ello que hemos creado políticas claras en beneficio de estos hombres y mujeres que nos forjaron y que es nuestra responsabilidad cuidar y proteger… en mi condición de padre, abuelo y bisabuelo me atrevo a confesar que el corazón de los abuelos no tiene dimensión, nos convertimos en la pieza importante en el organigrama familiar, seres con espíritu rebosantes de un inmenso amor que no tiene comparación, dijo García Ramírez.