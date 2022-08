Equipo de 80 militares intenta recuperar los márgenes de carreteras ocupadas ilegalmente

La Unidad de Control de Derecho Vial (Codevial), entidad del Ministerio de Obras Públicas que se encarga de velar por los espacios legales en las márgenes de las carreteras y autopistas ha logrado recuperar 315 tramos, principalmente en la Autopista Duarte, de un total de 1,134 obras que violaban la Ley 1474 que regula esos espacios.

Un grupo de 80 militares seleccionados y debidamente entrenados, se encarga de ser los vigilantes de la vía para que se respete el derecho de vía, que según la ley 1474 establece un margen de 10, 20, 30 y hasta 40 metros en ambos lados dependiendo si las vías son troncales o carreteras secundarias.

La iniciativa busca regular los márgenes de autopistas y carreteras, viviendas y negocios en las que se ponen en peligro la vida de la gente debido al tránsito de vehículos a alta velocidad. Los accidentes en las márgenes son frecuentes, dejando saldos de muertes.

Se han construido circunvalaciones para sacar el tránsito de alta velocidad por los pueblos, pero la gente sigue construyendo casuchas en los márgenes que establece la ley 1474 como derecho vial, pero además, afean espacios donde la naturaleza ha sido generosa.

El objetivo es, además de evitar la exposición de personas en las carreteras que pudieran poner en peligro su vida en caso de accidentes, garantizar espacios para posibles expansiones de las vías y el uso de postes del tendido eléctrico y otras obras del Estado.

De acuerdo con el ministro Deligne Ascención el país se ahorrará millones de pesos en retirar viviendas y negocios instalados en los espacios reservados al derecho de vía, pero además se evitan muertes por accidentes de tránsito, según informó el día de la presentación de Codevial.

“Nuestra mayor preocupación es salvaguardar la vida y la integridad de los dominicanos con el mismo celo en que actuamos para defender y preservar los bienes públicos… esta creación es una muestra fehaciente del prontuario de acciones que desplegamos en las dos líneas: reducir los riesgos de quienes transitan por las autopistas y carreteras troncales y prevenir la ocupación ilegal de los espacios”.

Una idea preventiva

El general Rafael Vásquez Espínola, director de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, cuenta que al llegar a esa entidad le propuso al ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, la creación de una unidad especializada, integrada por militares, abogados e ingenieros que regularizará las construcciones en las márgenes de las carreteras amparada bajo la sombrilla de la Ley 1474.

“Le sugerimos crear una unidad (Codevial) con un nuevo uniforme, pero nosotros no podíamos hacer un uniformes, hay que pedirle permiso al Estado mayor de las Fuerzas Armadas, al ministro de Defensa, a los viceministros, al inspector general… a los ocho comandantes que son la máximas autoridad militar de acuerdo con la ley 139-13 , hicimos un planteamiento, una propuesta, un plan de trabajo y nosotros los presentamos al estado mayor general y semanas fue cogido y aprobado un nuevo uniforme”.

La misión de la unidad es ofrecer apoyo a al viceministerio de infraestructura vial de Obras Públicas para la vigilancia y protección del derecho de vía en las autopistas y carreteras primaria del país con un dispositivo de seguridad adecuado a las necesidades apegadas a la Constitución y a las leyes.

Además del uniforme cada miembro de la unidad debe tener valores como la honestidad, prudencia, respeto, humildad, responsabilidad, disciplina y sensibilidad como explica el coronel Alfredo Castro Astacio, miembros de la unidad. Lo corrobora el director de la Comisión Militar y Policial, general Vásquez Espínola al decir: “Eso no es pose, aquí todo lo que hacemos es con amor, la fortaleza de este equipo es el vínculo entre todos”.

Cada miembro de la unidad, tanto militares como civiles coordinan las acciones y notifican primero a los infractores y se le otorga un plazo y si no cumplen entonces se procede a derribar el inmueble. Como explica el general Vásquez Espínola, no todos los casos son iguales, hay espacio que debido a las construcciones que tiene no se puede hacer nada, pero que, sin embargo, en las circunvalaciones de Baní, Azua, San Francisco, Nagua y Santo Domingo no se ha permitido la violación de la ley.

A la fecha se han paralizado 63 cruces ilegales, entre La Vega y Santiago, en los que frecuentemente ocurrían accidentes dejando saldos de muertos y heridos. Desde entonces no han ocurrido hechos lamentables, de acuerdo con los responsables de Codevial en la zona.

Destaca que en la mayoría de los casos y tratados la gente entiende la violación a la ley y se retiran de los espacios ocupados, pero hay otros más que fabrican una banca de apuesta en metal y en un rato la colocan en la margen prohibida, pero inmediatamente se dan cuenta la estructura es retirada del lugar.

Para más seguridad

Para mayor seguridad en las vías troncales del país, el gobierno se propone construir plazas o espacios de descanso para conductores y evitar de es amanera que se duerman mientras conducen. Serán lugares para 30 y 50 vehículos en los conductores pueden descansar con seguridad, como ocurre en Estados Unidos y otras naciones.

Los primeros se harán en la Autopista Duarte, porque ha sido la vía para desarrollar el proyecto piloto de Codevial, pero la exigencia del derecho de vía se aplica en la carretera del Sur y las autopistas de la región Este donde hay obras paralizadas por violación a las leyes y se mantiene una vigilancia parmente.

“Tenemos situaciones en el sur, en la 6 de noviembre, que también están siendo intervenida y notificadas, en la medida que van apareciendo obras o violaciones al derecho de vía. ¿Qué va a suceder con la Codevial? Bueno tenemos los problemas de ocupación de los espacios y se va a resolver poco a poco ahora, usted cruza por la circunvalación de Azua, no va a encontrar una violación al derecho vial porque hay patrullas permanentes al igual que en otros lugares”, dice el director de Comipol.

Explica que el objetivo no es ser represivo, que ese es el último recurso, sino garantizar el respeto al derecho de vía que permita salvar vida.