Cancelados de Industria y Comercio reclaman prestaciones

Exempleados del Ministerio de Industria y Comercio denunciaron que desde hace más de dos años fueron desvinculados de la institución y donde entonces reclaman el pago de sus prestaciones sin ningún resultado.

Expresaron que muchos están pasando calamidades porque no tienen trabajo y con lo único que contaban era con sus prestaciones y se las niegan sin ninguna justificación.

Adanilsa Herrera, una de las afectadas, dijo que Industria y Comercio ha abusado demasiado con un grupo de empleados que en su mayoría trabajaron con honestidad en esa institución hasta 16 años como fue su caso y ahora no les quieren pagar sus prestaciones.

“De nosotros están abusando demasiado, del pobre abusan porque somos pobres y nosotros trabajamos como animales en esa institución, 12 y hasta 15 y más años, muchos se enfermaron trabajando y todavía no recibimos nuestro dinerito, eso es un abuso, siempre con un cuento que es Tesorería y vamos y llamamos y no nos dan respuesta”.



Informó que este lunes un grupo irá a Tesorería para confirmar si es cierto que sus casos están en esa dependencia como les informan en Industria y Comercio.

Adelina Martínez, otra de las canceladas, indicó que supuestamente su caso está en Tesorería, pero se comunicó con la encargada y lo que le dice es que el pago de sus prestaciones no depende de ella, pero que mientras tanto están desesperados esperando el dinero que se ganaron con mucho esfuerzo.

“Vamos a tener dos años de cancelados y uno está enfermo, yo no puedo ir personalmente porque no estoy en la casa, estoy haciendo una diligencia de salud”, dijo Martínez.

En tanto que Elizabeth Germán Tamárez manifestó que trabajó como inspectora en Industria y Comercio durante 16 años y salió de la institución sin un centavo por la labor desempeñada.

“Yo estoy cayéndome muerta, no tengo trabajo, no tengo nada, solo tengo la gracia de Dios y mis dos brazos y he mandado todos mis datos a esa gente de como estoy, mis papeles del médico y nada”.

Los apartados de Industria y Comercio solicitaron la intervención del ministro Víctor(Ito) Bisonó para que les sean pagadas sus prestaciones como manda la ley, de lo contrario, se manifestarán para reclamar su derecho.