Inapa sortea obras por valor de mil millones de pesos

Con una inversión que ronda los mil millones de pesos, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) realizó su tercer sorteo de 49 lotes de obras en el que participaron 3,062 profesionales.

Decenas de personas participaron con entusiasmo desde las 9:00 de la mañana hasta entrada la tarde. Los bolos ganadores eran sacados de una tómbola transparente que se proyectaba en una pantalla gigante para la mayor transparencia.

Wellington Arnaud, director de la entidad, estuvo presente durante gran parte del sorteo y dijo a Diario Libre que en los dos años que lleva al frente de Inapa ya se han sorteado dos mil millones de pesos en obras de gran demanda de las comunidades.

“Lo importantes es destacar que esta modalidad es la más democrática, participativa, transparente en la que solamente los ingenieros deben estar al día en el Codia y en la DGIII y ser proveedores del Estado, únicos requisitos, no tiene que tener experiencia ni grandes cuentas bancarias, este es un tema participativo”, explicó Arnaud.

Indicó que no es un riesgo adjudicarle una obra a personas que no tiene experiencia y recordó que se trata de proyectos que no son complejos como líneas, redes que no tienen tecnificación como sería una planta de tratamiento.

Recordó que en los gobiernos de los últimos 16 años solo se sortearon mil cuatrocientos millones de pesos, un promedio de 80 millones de pesos por año, mientras que esta administración lleva un ritmo de mil millones al año.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/31/un-hombre-con-un-celular-en-la-mano-593130f7.jpg La actividad duró mas de siste horas. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/31/un-grupo-de-personas-sentadas-alrededor-de-una-mesa-con-una-computadora-46f86407.jpg Hubo entusiasmo entre los participantes. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/31/un-hombre-con-camisa-y-corbata-9dfbd64e.jpg Se trató de hacer un sorteo lo más transparente posible. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/31/un-hombre-en-frente-de-un-local-comercial-73b43a86.jpg El directro del Inapa, Wellington Arnaud, habla al inciio del sorteo. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/31/un-grupo-de-personas-sentadas-en-una-mesa-azul-dc3b3935.jpg Más de 3,000 profesionales participaron en el sorteo. (NEAL CRUZ)

“Todas estas obras forman parte del compromiso asumido por el gobierno del presidente Luis Abinader para garantizar el suministro del agua potable y la salud a todas las comunidades del país”, indicó.

El presidente del Codia, Cristian Rojas, había solicitado que en el sorteo participaran arquitectos e ingenieros como lo establece la ley 6200 en su artículo 15, pero Arnaud considera que hay que ampliar la participación de otros profesionales de ese gremio. En el sorteo participó el secretario general del Codia, sin autorización de la entidad.

Provincias donde harán las obras

Dentro de las obras serán ejecutadas en las provincias; Duarte, Monseñor Nouel, Espaillat, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor y Montecristi, con montos que van desde; mil millones de pesos hasta 30 y 40 millones de pesos, de acuerdo al alcance y capacidad de las mismas.

Dentro de las obras sorteadas está la ampliación del acueducto de San Francisco de Macorís, así como la red de distribución de sectores como Primaveral, Colinas Norte y Madeja. También la construcción del acueducto La Horca-Los Amaceyes.

En Montecristi, en el municipio de Las Matas de Santa Cruz, la extensión del acueducto múltiple de la Línea Noroeste. De igual modo la ampliación del acueducto múltiple Partido-La Gorra, provincia Dajabón, red de distribución desde Lote A al lote l, zona I.

Otra obra es la ampliación del acueducto Múltiple Partido-La Gorra, Red de distribución, desde Lote M al Lote V, zona I, la ampliación del acueducto múltiple Amiama Gómez-Luperón-Las Yayas, provincia Azua.

En Hato Mayor, la ampliación del acueducto en los sectores Ciudad Dorada, Plata Bella, Barrio Lindo y Puerto Rico. En Monte Plata, la construcción del acueducto del Batey La Tarana y la construcción del acueducto kilómetro 5 del municipio de Monte Plata.

Mientras que en Valverde, se efectuará la ampliación de las redes de agua potable del acueducto del municipio de Esperanza y las redes de distribución. En María Trinidad Sánchez, se desarrollará la construcción del acueducto múltiple Pujador.