Director de la CAASD mejorará suministro de agua a El Pedregal

El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo(CAASD), Felipe Suberví, informó este viernes que la institución mejorará el abastecimiento de agua potable a los pobladores de El Pedregal, en el municipio Pedro Brand de la provincia Santo Domingo, con una mayor programación de los camiones suplidores.

El funcionario dijo que en esa zona no hay agua para hacer alguna toma y cuando se hace un pozo es poco el líquido que se obtiene. Consideró que no tiene sentido hacer acueductos, como demandan los pobladores, si no hay agua.

“Yo lo que haré es revisar lo del flujo de los camiones para que sea más constante”, dijo Suberví a Diario Libre.

Indicó que la solución a esa problemática es construir una presa o llevar agua desde una existente.

Pobladores de El Pedregal informaron a Diario Libre que no tienen el servicio de agua por tubería y que en ocasiones reciben camiones que les llenan tanques que se agotan con rapidez.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/03/casa-en-medio-de-la-calle-3b6d154c.png El Pedregal no tiene agua. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

El Pedregal es una comunidad cercana a la Circunvalación de Santo Domingo en la carretera que conduce a La Cuaba.