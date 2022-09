Lo que se debe hacer cuando la casa huela a gas propano

El experto en respuestas a emergencias, coronel de los bomberos Rafael Javier Bueno, recomienda a la población tomar una serie de medidas para evitar situaciones peligrosas con el uso de los cilindros de gas propano en las viviendas, negocios o cualquier otro lugar.

El exjefe de los Bomberos de Santo Domingo Este dijo que lo primero es la prevención y, entre ella, menciona que a la hora de comprar un cilindro de gas se verifique la fecha de caducidad, que en algunos casos es de cinco y 10 años y recomienda que, aunque el tanque se vea bien, hay que cambiarlo una vez vencida su vida útil.

"Cuando se venza la vida útil de ese cilindro debe ser descartado inmediatamente, aunque esté sea vea nuevo, porque es un cilindro cerrado con soldadura y ha sido sometido durante ese período a presión interna y si el fabricante dice que esa es la fecha de vencimiento, entonces hay que acatarla" Rafael Javier Bueno Exjefe de los Bomberos SDE “

Sostuvo que hay que asegurarse de tener reguladores originales, así como válvulas de calidad que tengan certificaciones para uso de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y la instalación del sistema de conducción de gas como mangueras o tuberías, así como las abrazaderas y otros aditamentos.

Mantenimiento a estufas

También hay que darle mantenimiento a la estufa, limpiarla y graduarla para que haya una combustión, evitar que los ratones entren o se coman las tuberías plásticas o de gomas, como lo tienen muchas personas.

El tanque de gas debe esta fuera de la casa, en un lugar fresco, no a la intemperie y al llenar el tanque de gas no debe ser al 100%, como máximo un 85% y puso de ejemplo que un tanque de 100 libras solo se le suministre 20 galones, el de 50, galones 10 galones y de 25, solo cinco galones para que si al cilindro le da el sol no afecte porque el gas se incrementa por la temperatura.

Otra recomendación del coronel Javier Bueno es cerrar el tanque de gas cuando se vaya a salir de la casa y más si es por varios días.

Cuando se siente el olor a gas

El también expresidente de la Unión Nacional de Bomberos dijo que cuando se sienta el olor a gas tanto en la vivienda como en los vehículos hay que actuar de inmediato cerrando el cilindro.

“Lo correcto es salir de la casa y si va a abrir una puerta de hierro hacerlo con mucho cuidado para que la fricción de los metales no genere chispas, e inclusive arropar el pestillo con tela para que no se inicie la fuente de ignición”, indicó.

De igual modo, recomienda no encender los bombillos para evitar que el contacto entre los cables positivos y negativos se unan y generen chispas. Sugiere, además, que ante el olor a gas en un espacio cerrado se abran las puertas y ventanas para dispersar el combustible.

“Mínimo va a haber una deflagración dentro de la casa y es algo similar a cuando se coloca el fósforo cerca de la estufa, pero en mayores proporciones, entonces un fuerte olor a gas no hay que prender nada ni conectar nada, lo que hay que hacer es salir de la casa y llamar a los bomberos”, adujo.

Cuando los bomberos lleguen probablemente van a rociar agua para romper el rango de inflamabilidad y bajar los breakers, ventilar y diluir el gas, una operación técnica que harán los expertos en combatir ese tipo de situaciones.