La materia fecal corre por los frentes de la Lotería Nacional

En la avenida Independencia, frente a la Lotería Nacional, la materia fecal brota por una tubería del sistema claocal y aunque la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) ha intervenido, el problema se mantiene.

El hedor no solo afecta a los conductores que cruzan por encima del registro de donde brota el agua contaminada, sino a los comercios y personas que hacen vida en los frentes de las instituciones de la zona.

Miguel Ceballos, comerciante del lugar, dijo que el problema existe desde hace mucho tiempo y lo intervienen, pero no de manera definitiva. “Eso es lo de nunca acabar porque muchos años…esa materia fecal viene de todo el sector del Manguito de toda esta zona por aquí”.

Manifestó que en la medida que sube la temperatura, igual se incrementa el mal olor en las inmediaciones del respiradero. Sostuvo que el pasado jueves fueron dos camiones de la CAASD, uno en la mañana y otro en la tarde y ya el día siguiente tenían el mismo problema.

Por su lado, Fernando Herrera consideró que el problema es que la tubería del drenaje sanitario ya resulta pequeña para la descarga de los baños de la zona.

“El hedor no lo podemos aguantar, eso es producto de un mal trabajo, ese sistema de alcantarillado tiene que cambiarlo porque es obsoleto, muy viejo, eso hay que hacerle un trabajo que perdure, no con allantes, así no funciona”.

En la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo se informó que habían solucionado el problema.