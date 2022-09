Incendio destruye negocio de venta ropa de paca en Villa Duarte

Un incendio destruyó en su totalidad un negocio de venta de chaquetas para hombres y mujeres en la avenida 25 de Febrero, en el barrio El Hoyo, en Villa Duarte, y su propietario solicita ayuda para reconstruir el local.

El lunes en la tarde las llamas devoraron en poco tiempo el pequeño almacén de ropas usadas con la que Geny Santana mantenía a sus tres hijos y su esposa.

El establecimiento techado de madera y zinc se desplomó por completo y las llamas casi cruzaban a otras construcciones, pero los bomberos impidieron que se prolongara. No hubo víctimas humanas, pero sí la perdida de toda la mercancía que Santana tenía en el lugar, la cual calcula en alrededor de medio millón de pesos.

El comerciante clama por ayuda, pero en materiales como zinc y madera para reconstruir el local y continuar ganándose la vida de manera honrada, dijo. “No quiero dinero, una mano amiga que me consiga zinc y madera, la ropa yo la consigo”, manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/13/130922-incendio-en-negocio-de-pacas-471-0d584609.jpg Lo que quedó del incendio (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/13/130922-incendio-en-negocio-de-pacas-476-8c588aa1.jpg En este lugar Geny colocaba todos los días su mercancía (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/13/130922-incendio-en-negocio-de-pacas-470-a60869fa.jpg Ekl negocio estaba ubicado en la calle 25 de Febrero, Villa Duarte (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/13/130922-incendio-en-negocio-de-pacas-474-3ce8218e.jpg El incendio destruyó todo. (EDDY VITTINI)

Geny Santana colgaba todas las mañanas decenas de chaquetas usadas para mujeres y hombres en la verja perimetral de una cancha frente a su negocio de la avenida 25 de Febrero por donde transitan cientos de vehículos diariamente. Se había hecho famoso por vender a bajos precios ese tipo de ropa usada.

“Aquí vienen mucho clientes a comprar trajes, chaquetas, corbatas, sudadores y abrigos, lo que yo necesito es que me ayuden con madera y zinc, no con dinero, y quienes me quieran ayudar mi número es 809 423-4431”, informó.