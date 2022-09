Creen falta más orientación sobre el plan Parquéate Bien

El plan piloto del proyecto “Parqueáte Bien”, que se aplica en 13 calles del Polígono Central, amerita una campaña de orientación masiva para que los ciudadanos se enteren en cuáles calles y avenidas esta prohibido el estacionamiento en ambos lados de las vías.

Así lo expresaron algunos ciudadanos consultados sobre el proyecto piloto que inició ayer y que el primer día fiscalizó 34 vehículos.

Una afectada, que prefirió reservar su identidad, explicó que su esposo estacionó su automóvil en una calle del polígono central donde siempre lo ha hecho y que este martes una grúa se lo llevó al parqueo que tienen las autoridades en la avenida Tiradentes.

“Nosotros nos hemos parqueado donde siempre nos hemos parqueado, pero esas es una de las calles que está en el plan nuevo de Parquéate Bien, la comunicación ha sido muy mala porque uno no estaba al tanto de que eso era, tampoco había una señalización de no parquearse ni el recuadro amarillo que se supone debe estar, según el plan que ellos tienen”, dijo.

Indicó que en su caso su vehículo fue remolcado y cuando lo fue a retirar tenía la mica izquierda trasera rota, así como rayones y desajuste del bumper y al reclamar los operadores de la grúa alegaron que no habían sido ellos, pero que una foto y video hechos por ellos mismos se muestra que antes de subir el vehículo a la grúa la mica no estaba rota.

Explicó que luego del reclamo, la empresa a la que pertenece la grúa se comprometió a reponer los daños, pero entiende que ese tipo de situaciones no deben ocurrir. Destacó el trabajo de colaboración, respaldo y la decencia de los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre(Digesett) en su caso.

“Como usuarias de las calles si a mí no me dicen dónde puedo parquer, entonces no me puede decir dónde no hacerlo porque si no hay ningún parqueo, ¿qué hago? Ellos antes de lanzar esto debieron de planear y plantear donde el ciudadano sí se puede parquear, ahora no vamos a poder salir a las calles, solo donde hay parqueos”, indicó.

Otro caso es el de Felipe Aguasvivas que, aunque no ha sido afectado directamente, ha visto que han remolcado vehículos a compañeros de trabajo. Indicó que mucha gente se entera de la disposición cuando les llevan su vehículo porque no ha habido una campaña por las redes sociales para que la gente se entere.

“Yo creo que se precipitaron, ellos debieron primero informarle a la gente lo que se iba a hacer y no sorprenderlo porque no todo el mundo lee periódico o ve televisión, yo creo que faltó más información para que la gente supiera qué hacer”, dijo Aguasvivas.

Lucía Medrano, también afectada, dijo que en el centro de acopio donde entregan los vehículos se trabaja de manera rudimentaria y aunque están las autoridades de la Digesett y el Intrant, no parece haber coordinación a la hora de responder a las inquietudes de la gente.

Hugo Beras, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) dijo que el primer día del plan ha sido un éxito y anunció que se extenderá a otras calles y avenidas, al igual que en ciudades como San Francisco de Macorís, San Cristóbal, y en municipios como Santo Domingo Este, Norte hasta completar todo el país.

“No le puedo negar que estoy sumamente sorprendido por la colaboración de las personas que dicen: bueno, si es incorrecto parquearse aquí y están apoyándonos en el proceso… fue ayer el proceso y es muy difícil poder medir de la noche a la mañana la efectividad del mismos”, refirió.

Beras sostuvo que el piloto en el polígono central duraría alrededor de un mes y luego se ampliará a otras zonas y recordó que hay un equipo de personas que esta microsimulando la ciudad sobre la base de los estudios que ya se habían presentado y en vez de implementar pilotos, para los cambios viales, lo que se está haciendo es a través de sistemas de computadoras.