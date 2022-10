Lo que opinan expertos de la falta de parqueos en la ciudad

La congestión del tránsito en las calles y avenidas de metrópolis como el Distrito Nacional y Santiago, atribuido en parte al creciente parque vehicular, a la concentración de viviendas y personas en un limitado espacio y a la inobservancia de la Ley 63-17, impulsó al Gobierno a ejecutar la construcción de 17 edificios a través de “Parquéate RD” con el concurso del sector privado.

El más reciente esfuerzo encaminado a enfrentar la falta de parqueos en el Distrito Nacional, permitiendo el estacionamiento en solo un lado de una vía en una sola dirección, es la puesta en marcha del Plan “Parquéate Bien” que impulsa el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres (Intrant) junto a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y a la Alcaldía del Distrito Nacional.

El problema no es único de la República Dominicana, es un mal del que padecen todas las ciudades en vía y desarrolladas: nunca hay suficientes espacios para tantos vehículos que cada año salen a las calles que se mantienen en un mismo estado. Expertos plantean que una mejoría, nunca una solución definitiva es colectivizar el transporte públicos con sistemas como metros, corredores, que desmotiven el uso de vehículos privados y en el caso dominicano, sacar paulatinamente los carros de concho.

De acuerdo con el director del Intrant, Hugo Beras, en el Gran Santo Domingo (la provincia del mismo nombre y el Distrito Nacional), se mueven 3,5 millones de personas, lo que representa un tercio de la población total del país, y la proyección es que para el 2030 la población se elevaría a 4,4 millones.

Ese crecimiento demográfico significa un gran reto, principalmente en lugares como el Polígono Central, lugar de alta densidad poblacional y vehicular, y es por ello que se puso en marcha el lunes 26 el plan “Parquéate Bien” como un piloto que será extrapolado a otras zonas de la ciudad.

“Es de sumo interés del gobierno del presidente Luis Abinader transformar el tránsito y el transporte a través de mejoras de conectividad, circulación y competitividad, dentro de lo que se establece eficiencia logística en la carga urbana y plan de infraestructura vial”, afirma Beras.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/02/280922-protesta-por-terrenos-570-cb05212d.jpg El parqueo Centro de los Héroes I esta avanzado en un 20%. (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/02/280922-protesta-por-terrenos-568-17b1ccc7.jpg Centro de los Héroes II no inicia su construcción (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/02/un-hombre-con-barba-y-bigote-sonriendo-ac47de77.jpg Kalil Michel, arquitecto (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/02/hombre-sentado-en-una-ventana-34a4bd2d.jpg José Cedeño, director de Parquéate RD (EDDY VITTINI)

Expertos urbanistas

El urbanista Erick Dorrejo es de los que considera que “las calles no son espacios para parquearse”, pero ninguna metrópolis ha logrado que eso se haga realidad. “Las calles son espacios para circular y por eso cuando nosotros estamos en una vía de dos carriles y veo carros parqueados en un lado y el otro, inmediatamente yo lo que estoy es reduciendo la capacidad de circulación de esa vía y por tanto voy a tener más entaponamientos”.

Saluda el plan “Paquéate Bien”, pero considera que se prohíbe el aparcamiento, entonces hay que ofrecer alternativas, opciones la ciudadanía, de lo contrario lo que se hace es generar un problema a la ciudad, por lo que plantea que se genere una política integral orientada a la solución o mejoría del problema y una de ellas es generar parqueos.

Entiende que hay que tomar en cuenta que la falta de instrumentos de regulación del uso de suelo, aprobados e implementados en las distintas ciudades, que permitan que se pueda establecer, donde van las zonas comerciales y que esas zonas comerciales que tengan establecidas y habilitados los espacios de aparcamientos que son necesarios para que no creen disturbios en las calles.

Esa política va a establecer también que, en zonas residenciales, evidentemente el aparcamiento no lo puedo prohibir las 24 horas, sino que voy a prohibir en los momentos en que hay un mayor flujo de circulación de vehículos y en las noches, donde quizás solamente van a estar los residentes, entonces sí se podría permitir”, plantea Dorrejo.

Pragmatismo y tecnología

El arquitecto Kalil Michel asegura que en el caso del Polígono Central el desarrollo de la sociedad dejó atrás las normativas urbanas con el crecimiento del hábitat y los negocios que han generado una presión en el tema de los estacionamientos.

Entiende que eso pasa cuando no se aplican normas oportunamente por no conocer o abordar con responsabilidad un tema y se pierde el control. Considera buen la intención de “Parquéate Bien”, pero pensa que hay que tomar en cuenta que en Polígono Central hay calles 15 y 16 metros que se parquean de un lado y del otro y prácticamente se convirtieron en un carril.

“¿Qué debemos hacer aquí? Se pregunta y se responde: “Si se legisla no parquearse estas calles donde se va a implementar el programa, deben haberse identificado solares, locaciones, vías alternas donde la gente pueda estacionar, porque lo que no se puede pretender es que la gente no se parquee, porque la vida civilizada, contemporánea, el vehículo unifamiliar, unipersonal tiene necesariamente que tener una alternativa”.

Para ello, entiende que debe fomentase una fuerte relación alianza público privada para un nivel de intervención de parqueos como negocio privado en lugares donde hay un congestionamiento único, pero mientras tanto emular otras naciones con problemas de estacionamientos y menciona a Curitiba, Brasil donde se aplican varias modalidades en el tema de los aparcamientos y una de ellas es el parqueo satelital, con una aplicación, una APP en tu teléfono inteligente.

“Tu dice bueno voy a ir a tal locación tal, ubicas en el área circundante hacia dónde vas un espacio en la calle que pudiera estar disponible en ese momento pagas una cuota, todo esto digital, y te permite parquearte de tal tiempo a tal tiempo en esa locación y con esos tu identifica de oportunidad donde hay espacio donde te pueda parquear.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/02/un-hombre-sentado-en-una-biblioteca-9fde4691.jpg Luis Alba (ARCHIVO/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/02/un-hombre-con-traje-y-corbata-8b815c62.jpg Erick Dorrejo (ARCHIVO/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/02/una-senal-de-transito-junto-a-una-torre-ee955f34.jpg Lugar donde se construye Centro de los Héroes I (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/02/280922-protesta-por-terrenos-573-6ea56a85.jpg Aquí, en el parqueo de la DGII, se construirá un estacionamiento de 10 niveles (EDDY VITTINI)

Infraestructuras y aplicación de la Ley

Luis Alba, profesor en tránsito y transporte terrestre, es partidario de la construcción de parqueos mediante la alianza publico privada en los lugares donde sean necesarios y de que se le dé seguimiento a los proyectos que sobre el tema ya se han iniciado.

Por otro lado, aplicar en todas sus partes la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en lo referente a los parqueos y al retiro de los vehículos obsoletos que circulan por las calles.

Confía en la buena voluntad y conocimiento del director del Intrant, Hugo Beras, del que dice no es ingeniero, pero que estudió mercadeo, publicidad y “si se aplican esos conocimientos de mercadeo se dará cuenta de lo que se necesita”.

“Hay que prohibir el estacionamiento en ambos lados de una vía perjudique a quien perjudique, porque siempre rechazamos el cambio, y luego nos damos cuenta que sí, que funciona, entonces hay que darle la oportunidad al Gobierno para que haga lo que hay que hacer”.

Parquéate RD

Ante la realidad que vive el país en el caso del transporte, el de los estacionamientos es una de las aristas del problema y para enfrentarlo, el presidente Luis Abinader ha mostrado voluntad de resolver o mejorar la problemática ofreciendo su apoyo y recurso a las instituciones que tienen que ver con el tema.

“Parquéate RD” es un fideicomiso perteneciente al Ministerio de Obras Públicas que se ha propuesto construir 17 parqueos, pero se priorizan cinco. En Santo Domingo se construirán 12; cuatro en Santiago y uno en San Cristóbal, pero como explica su director, José Cedeño, se estudian otras posibilidades como el caso de San Francisco de Macorís y otras localidades.

En la capital se construirían los parqueos Centro de los Héroes I y II, el primero en lo que era el parqueo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos(Indrhi) y el otro al lado del edificio del Consejo Estatal del Azúcar y detrás del Ministerio de Trabajo.

A pesar de que el anuncio de esas obras se hizo hace meses, solo Centro de Los Héroes I está avanzado entre un 15 y 20 % con zapatas vaciadas, colocación de las bases de las columnas y pronto se hará el vaciado de la primera losa del estacionamiento, informa Cedeño.

Centro de Los Héroes II se construirá en unos terrenos que se conocen como de la Suprema Corte de Justicia y ya se eligió el ganador de la licitación. “Se espera que a la compañía ganadora se le dé el avance para que inicie los trabajos. Entendemos que este año se estarían iniciado todos los trabajos de Centros de Los Héroes II”, dijo Cedeño.

El edificio de estacionamiento con mayor capacidad será el construido en el actual parqueo de la Dirección General de Impuesto Internos, frente al edificio de Bienes Nacionales. Tendrá 10 niveles y 920 unidades de parqueo. Se tiene contemplado subir la licitación a principio del próximo año.

Otro de los 17 parqueos es uno en Santiago en el hospital Cabral y Báez. También la licitación será subida a principio del próximo año y está en la fase de terminación de planos y presupuestos. Al igual que el de San Cristóbal, que será construido detrás de la gobernación, en unos terrenos donados por la Alcaldía de esa ciudad.

La burocracia

Dijo que mucha gente podrá decir que los estacionamientos que se prometieron van lentos, pero que hay que cumplir con la Ley de Compras y Contrataciones que obliga a unos plazos muy largos para la ejecución de proyectos.

“Por eso el Presidente, preocupado por la situación, está cursando en el Congreso una modificación a la Ley para ver de qué manera se revisan los plazos y nosotros podemos tener los proyectos más rápidamente, pero el interés del Presidente y del ministro de Obras Publicas es que los proyectos que prometimos de parqueos se hagan lo más pronto posible”.

Cedeño argumenta que se han hecho todos los estudios geotécnicos y otros y de los lugares donde realmente se necesitan estacionamientos para que realmente respondan a necesidades de la población.