Inicio de semana con basura y moscas en calles del Distrito y Santo Domingo Oeste

La basura se acumuló en algunas zonas de la ciudad capital y el municipio Santo Domingo Oeste el pasado fin de semana, lo que afectó a moradores de distintos barrios que denunciaron malos olores y moscas en sus hogares.

En el sector de Honduras, Distrito Nacional, los depósitos de residuos sobrepasaban su capacidad y en algunas esquinas se observaban montones de fundas en aceras y contenes. Grandes cantidades de moscas cubrían todos los desperdicios.

Isabel Fabián, residente próximo a la avenida Italia, dijo que el camión recoge los residuos con frecuencia, pero que casi siempre los fines de semana no va y se acumula.

En otros sectores como Ciudad Universitaria, Los Jardines, Claret, ensanche La Fe, y otros, el cúmulo de basura era mínimo y en algunos inexistente.

“Ellos vienen, no vamos a decir que no, pero los fines de semana uno no ve los camiones casi, a veces se ve uno que otro camión un sábado, pero no siempre”, dijo la residente en la calle Francisco Domínguez Charro.

Eulogia Mercedes Candelario manifestó que han tenido días difíciles, porque el mal olor de los residuos en descomposición penetra hasta las viviendas, al igual que las moscas y otras alimañas como las cucarachas.

Llamó a la Alcaldía del Distrito Nacional a enviar camiones a recoger la basura: “Eso, nos va a enfermar, ese mal olor entra a las casas y las moscas no dejan a uno tranquilo, debemos tener las puertas cerradas y eso no es ahora, eso pasa a cada rato”, dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/03/una-calle-de-tierra-2306965c.jpg Honduras ayer a las 10:00 de la mañana (FRANCISCO ARIAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/03/un-par-de-personas-de-pie-en-la-calle-dbb8f26c.jpg El personal de limpieza estaba en las calles desde temprano (FRANCISCO ARIAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/03/un-grupo-de-personas-sentadas-en-una-roca-en-la-calle-25b8c43b.jpg Próximo al Plan Piloto (FRANCISCO ARIAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/03/una-calle-con-coches-8433cc49.jpg Avenida Independencia (FRANCISCO ARIAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/03/un-grupo-de-personas-alrededor-de-una-camioneta-ba0b5b62.jpg Los lunes amanece mas basura que otros das en algunas zonas (FRANCISCO ARIAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/03/un-grupo-de-personas-en-un-parque-172ef026.jpg La basura afecta a los vecinos (FRANCISCO ARIAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/03/hombre-sentado-en-una-camioneta-7302373f.jpg En algunas calles se obstruye el paso peatonal. (FRANCISCO ARIAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/03/una-camioneta-azul-estacionada-en-la-calle-3d0bf023.jpg

En casi todos los sectores recorridos fue visto personal de limpieza de la Alcaldía, barriendo y recogiendo los escombros en aceras y contenes.

En otros sectores donde fueron vistos vertederos improvisados fueron Mejoramiento Social, Villa Francisca, San Carlos, Villa Consuelo, Quinto Centenario, Luperón y Los Ríos, así como en los alrededores del Mercado Nuevo.

En la estación de transferencia de Villas Agrícolas el cúmulo de residuos era mínimo y aunque había varios camiones los residuos eran depositados en volquetas. Diario Libre buscó explicación en la Alcaldía del Distrito Nacional, pero no se ofreció información.

En Santo Domingo Oeste también fueron vistos varios vertederos, principalmente en la Autopista Duarte, por el Barrio Enriquillo. De igual modo, en la avenida Los Beisbolistas y la carretera que comunica a Manoguayabo y Hato Nuevo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/03/03102022-basura-en-el-gran--santo-domingo-19-9a91b046.jpg Basura en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/FRANCISCO ARIAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/03/personas-en-una-calle-a75f8b69.jpg Esto en la carretera La Cienaga, Santo Domingo Oeste, la gente camina por la calle por la basura (DIARIO LIBRE/FRANCISCO ARIAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/03/personas-en-una-calle-93222f80.jpg La limpieza de algunas calles de la Capital es efectiva todos los dias. (DIARIO LIBRE/FRANCISCO ARIAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/03/una-calle-de-tierra-7aa215ba.jpg Basurero al lado de Las Ruinas de San Francisco, Ciudad Colonial (DIARIO LIBRE/FRANCISCO ARIAS)

En la carretera de La Ciénaga había lugares que la basura ocupaba totalmente las aceras, por lo que la gente tenía que caminar por las calles, expuestos a ser atropellado por los vehículos.

En Duquesa los camiones seguían depositando los residuos con normalidad, a pesar de las malas condiciones de la carretera Los Casabes, afectada por las lluvias de las últimas semanas. Los trabajos han sido retrasados por los aguaceros, sin embargo las autoridades aseguran que en el plazo de los seis meses el problema quedará definitivamente solucionado.