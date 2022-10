Vecinos de Los Jardines enfrentados por construcción en el play

La intervención de un área en los terrenos del play del sector Los Jardines del Norte, en el Distrito Nacional, para alegadamente construir una cafetería, enfrenta a vecinos, algunos de los cuales rechazan la obra y aseguran que lejos de ser para beneficio de la comunidad se trata de un negocio particular que alteraría el discurrir diario con ruido y desorden en la calle Jardines de Versalles.

Sin embargo, para los directivos de la junta de vecinos y el patronato del play se trata de una obra de mejoría de las instalaciones deportivas y a la comunidad que podrán disfrutar de los juegos, comer y tomar algunas bebidas en un espacio adecuado.

Primitivo Brito, comunitario de Los Jardines, dijo que la directiva del club destruyó parte de los árboles de la parte trasera del play para supuestamente construir una cafetería, cuando en realidad es un bar-drink.

“Ellos lo quieren camuflajear como cafetería, pero la cafetería está ahí y por qué no le ponen un poquito más y le ponen un poco más de las cosas que ellos venden, no ellos lo que quieren es construir un bar aquí que sería para teteos”, alegó.

Hugo García, también residente en el sector, dijo que la comunidad no se opone a una obra que sea de bien social, pero que cuando hay amenazas de que se va a construir un bar con puerta a la calle Versalles, ya eso es un problema para la tranquilidad, porque ya esa calle está saturada de ese tipo de negocios.

“Aquí no se ha presentado nada, permisos de Medio Ambiente, ni del Ayuntamiento ni de Obras Públicas, no se ha presentado nada para hacer una obra de esa naturaleza lo primero que hay que hacer es convocar a la comunidad, informarle lo que se va a hacer y aquí no se sabe lo que se va a ser ahí”, subrayó García.

Ingrid Pérez vive frente al play desde que nació y expresa que la preocupación que tienen vecinos es que se construyea una obra sin la debida transparencia, sin mostrar documentaciones que avalen la obra, como los permisos.

“Se va a construir un bar, entonces ya nuestro sector, nuestra área está saturada de ese tipo de negocios, tenemos un drink, tenemos otro por aquí, otro por allá y encima de todo eso nos van a montar otro donde se supone es un lugar de esparcimiento para nuestros hijos, ¿Qué ejemplo le vamos a dar a nuestros niños?, se preguntó.

Luis Rosario, dirigente comunitario, aseguró que en el espacio donde alegadamente quieren construir el drink se han cortado varios árboles como cocoteros, aguacate, mango y de otras especies y que para eso no se ha presentado ningún permiso. Manifestó que toda la alharaca viene porque una persona de apellido Fóster se mantuvo en la directiva de la junta de vecinos 20 años y dejó una deuda de más de 400 mil pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/06/una-persona-con-lentes-oscuros-4b9a055c.jpg (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/06/hombre-con-la-mano-en-la-calle-b59978ed.jpg (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/06/un-camion-de-carga-db33248a.jpg El lugar del conflicto (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/06/hombre-parado-junto-a-una-cerca-de-metal-ae72db0c.jpg Luis Rosario, dirigente comunitario (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/06/un-camion-de-carga-6242f278.jpg Los equipos trabajan en ocasiones. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/06/tractor-en-medio-de-un-parque-bd06d1e0.jpg La gente dijo que no se opone a una obra de beneficio para todos. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Explicó que esa persona tenía una conexión eléctrica ilegal por lo que la empresa Edesur le impuso una multa de 20,000 pesos que tuvo que pagar la actual directiva.

Indicó que la junta de vecinos y el patronato de los Jardines están avalando un contrato de ocho años para instar ese tipo de negocios en un play donde hay varias ligas.

“El frente lo tiene para la calle no para el play, no es una cafetería para el play es un bar para el público y quieren hacer la obra atento a ellos y amenazando a los vecinos. Todas las directivas de organizaciones que pertenecen al patronato están vendidas", indicó.

La otra versión

El presidente de la junta de vecinos y del patronato de Los Jardines, Ricardo Reyes, negó que en el lugar se vaya a construir un bar ni un drink y aseguró a la comunidad que lo que buscan es acondicionar el lugar para que la gente pueda ir a sentarse a comerse una pizza y tomarse en refresco.

“Eso no es ningún bar ni un drink, usted lo verá, nosotros tenemos los planos de eso…la mata de coco que se cortó porque le habían caído rayos y estaba, y otros eran arboles, viejos que estaban desojados y eso se limpió. Ahí lo que se está haciendo es un sistema para el drenaje del agua y de la corriente”, afirmó.

Carlos Valdez, dirigente comunitario y directivo de la actual junta de vecinos, dijo que lo que se va a hacer es una ampliación de la cafetería para que tenga más comodidad y negó que el proyecto contemple abrir una entrada por la calle Jardines de Versalles.

Aclaró que una persona de la comunidad se ha encargado de reconstruir la cafetería con sus recursos, pero que hasta ahora no se está trabajando en ese aspecto, sino en el sistema de drenaje sanitario. Manifestó que hasta ahora no se ha firmado ningún contrato con esa persona.

Miguel Paredes, propietario de una de las cuatro ligas que hacen vida en el play, dijo que se están interviniendo las instalaciones por sus malas condiciones como son los baños, que están en condiciones deplorables y la cafetería que está ocupada ilegalmente por el pasado presidente de la junta de vecinos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/06/un-grupo-de-personas-en-una-cancha-5d7f7acb.jpg Vista del play de Los Jardines. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/06/una-sala-de-estar-9f26dde8.jpg Lámparas que fueron cambiadas en la actual administración. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/06/hombre-en-una-jaula-a7d43009.jpg (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/06/hombre-con-celular-en-la-mano-6c86e23c.jpg (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/06/hombre-parado-junto-a-una-cerca-de-metal-50e90fcd.jpg (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Informó que la nueva directiva está haciendo un gran esfuerzo y ya ha logrado instalar nuevas luces y se propone reconstruir parte de la verja perimetral que fue afectada por la caída de un árbol.

“Aquí no se está haciendo un drink, como dicen, el drink se está haciendo allí arriba, no tiene nada que ver con el play, han distorsionado los que están hablando que son dos o tres gatitos porque la comunidad está con lo que se va a hacer aquí”, explicó.

Mientras que Mateo Lizardo, otro morador, dijo que lo malo no lo apoya, pero sí lo bueno, como esa obra porque que es beneficiosa para los moradores y los que vayan a visitarlos. “Van a ver una cafetería decente, con baños limpios, con áreas para sentarse tranquilo, no como estaba eso que daba pena”.