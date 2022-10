Regidores del DN amenazan con retirarse de sesiones si ADN no designa un secretario general

Regidores de la Fuerza del Pueblo (FP) y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) amenazaron este miércoles con retirarse de manera definitiva de las sesiones del Concejo si la alcaldesa Carolina Mejía insiste en mantener a la misma persona como consultor jurídico y secretario general por entender que ambas funciones son incompatibles.

Desde febrero pasado, cuando el entonces secretario general, Hugo Beras, fue designado director ejecutivo del Gabinete del Transporte mediante el decreto 26-22, el cargo es ocupado de manera interina por el jurídico de la Alcaldía, Ricardo Ayanes Pérez Núñez.

La regidora Nerys Martínez dijo que tanto el secretario general como el consultor jurídico tienen funciones muy específicas: el secretario general es el brazo derecho de la Alcaldía y el jurídico es el litigante, que protege en el plano legal a la Alcaldía, por ejemplo, para que no sea demandada, dijo la regidora.

La regidora del partido Fuerza del Pueblo afirmó que si el ADN tiene a una misma persona como jurídico y secretario general a la vez, se incurre en una contraposición que no puede funcionar y dijo que prueba de eso es que alegadamente los ciudadanos se sienten indefensos, hay miles de problemas de violaciones a derechos y problemas urbanos que no se resuelven, porque no tienen quien los defienda.

“La Ley como tal no establece la incompatibilidad, pero es derecho común, no todo tiene que estar explicito, o sea, no se corresponde porque las funciones del secretario general son muy claras y la función del jurídico también, tú no puedes tener una gente pichando y bateando a la vez “, acotó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/25/una-mujer-con-un-celular-en-la-mano-21216d07.jpg Regidora Nerys Martínez (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

Ante esa realidad informó que los 12 regidores que conforman los bloques de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana se podrían retirar si no se designa a un secretario general diferentes al jurídico. La Alcaldía cuenta con un total de 37 regidores en total.

“El bloque de la Fuerza del Pueblo y del PLD unificados vamos a abandonar la sala de manera definitiva y seguirá Carolina operando con un presupuesto que solo se lo aprobará el PRM y con esas normativas y su mayoría mecánica, así el PRM tiene facultad para cargar el santo y la limosna”, dijo.

Por su lado, la Alcaldía rechazó que ambas funciones sean incompatibles y aclaró que esas dependencias tienen dos tipos de funcionarios, los que ordena la Ley 176-07 que establece pueden asumir otras funciones como el caso del Gerente Financiero, el Contralor Municipal, El Tesorero Municipal, el Encargado de Recaudaciones, Inspectores Municipales.

Otros, como el secretario general están contemplados en el artículo 151 de la ley 176-07 que establece que esa designación está reservada para los municipios de más de 100,000 habitantes y es designado por el síndico y le corresponde las funciones que le delegue el alcalde y podrá tener ámbito sobre los siguientes aspectos: coordinación de los servicios municipales, relación con los concejos y con la comunidad y grupos organizados.

Diario Libre consultó al experto municipal Waldys Taveras, quien asegura que las funciones de secretario general y consultor jurídico si pueden ser compatibles.

“Lo primero es que el consultor jurídico no aparece como un funcionario municipal, la ley 176-07 en el artículo 157 establece los funcionarios que por ley deben tener el ayuntamientos y en esos no está la consultoría jurídica”, afirmo el ex regidor.

Recordó que la Alcaldía del Distrito Nacional no tiene reglamento de puestos y funciones, porque el que se aprobó en el año 2014 lo impugnó el bloque del PRM y luego, en el 2016, el Tribunal Superior Administrativo lo anuló quedando en el limbo y desde entonces la Capital no tiene reglamento.

“Esos regidores en vez de estar en eso de reclamar un aspecto que ya el Tribunal Constitucional le dijo mira eso es función de la Alcaldía de ellos lo que deben es pedirle a la Alcaldía que le someta el Reglamento de Puesto y Funciones para ellos saber qué funciones tiene cada funcionario y cuáles les son incompatibles”, expresó.

Taveras dijo que esa actitud de los regidores demuestra que los miembros del Concejo no conocen ni siquiera lo que son sus funciones.