Sectores sin agua en SD piden agilizar trabajos por avería

Sectores de la zona oeste de Santo Domingo afectados por la avería provocada por el río Haina en el sistema Duey denunciaron que no han recibido agua de parte de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

Dijeron que no han visto los camiones que la CAASD dijo que envió para abastecerlos.

“Yo no he visto los camiones. ¿Y usted lo ha visto? Yo no lo he visto”, aseguró Altagracia Escolástico Mejía, residente en el sector Nazareno, de Los Alcarrizos.

Dijo que para poder realizar los quehaceres del hogar su hijo sale en una camioneta con los tanques para comprarla. Detalló que cada cubeta tiene un precio de 5 pesos, los tanques 50, y los camiones, para llenar la cisterna, unos RD$1,500.

“Eso es mentira”, enfatizó Leury Daniel Santana del mismo sector.

El panorama es similar en Pantoja, específicamente en la calle Redención, donde sus residentes denunciaron que llevan tres semanas sin recibir agua.

“Estamos secos, por aquí la CAASD no ha enviado camiones, los camiones que han pasado por aquí son los que venden y llenan la cisterna en 1,600 pesos”, manifestó Isabel, residente en Pantoja.

Llamó al organismo a que le manden el agua, aunque sea una vez por semana para poder llenar sus envases y a que agilicen los trabajos para solucioar la avería.

“Hace más de tres semanas que no llega, aquí es muy raro que llegue, sabe durar hasta dos meses sin agua”, se quejó la estilista Kirsis del Valle, quien también reside en la calle Justicia.

Mientras, el subdirector de Operaciones de la CAASD, Luis Salcedo, dijo a Diario Libre que se tenía proyectado que a partir de 7:00 p.m. de ayer el servicio empezaría a normalizarse.