La basura vuelve a "adornar" la playa Montesinos en el Distrito Nacional

La basura ha vuelto hacer presencia en la playa Montesinos del Distrito Nacional, un problema que revive en temporada de abundantes lluvias y que las autoridades, pese a los esfuerzos, no han encontrado cómo frenarlo.

La tarde del lunes se observaron varios metros de plásticos, como fundas, galones, pedazo de neveras, permanecer en esa costa del mar Caribe. Se acumulan allí luego de ser lanzados desde los sectores ubicados en el margen de los ríos Ozama e Isabela.

Además del mal aspecto visual que causa en el entorno, investigaciones previas han revelado que las aguas de las playas Montesinos y Güibia están afectadas con materia fecal y otros contaminantes, lo que las hace imposible para el baño. Sin embargo, algunas personas suelen usarla para surfear.

Hay ocasiones que los niveles de la basura provocan que los plásticos se acumulen en toda la costa paralela a la avenida George Washington hasta la playa de Güibia, próximo a la avenida Máximo Gómez.

En junio del 2018, la playa Montesinos ocupó los titulares de grandes medios internacionales, como la BBC y The New York Times, pero no fue por el turismo, sino por las enormes toneladas de desechos arrastradas por la tormenta Beryl hasta acumularse en la costa de Malecón de Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/14/basura-en-el-la-playa-montesinos.jpg Cientos de toneladas de basura llegaron a la playa Montesinos tras el paso de la tormenta Beryl, en 2018. (DIARIO LIBRE)

Eso obligó a que el Gobierno, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), empresas privadas y decenas de voluntarios desplegaran una ofensiva para recolectar más de 1,500 toneladas de basura que empañaron la imagen del país a nivel internacional.

En 2020, The Ocean Clenup, organización no gubernamental de Países Bajos, donó al Gobierno dominicano el Interceptor 004, una embarcación con capacidad para recolectar hasta 50,000 kilogramos de basura por día en el río Ozama.

A los primeros meses estuvo en operación, pero un trabajo publicado por Diario Libre en el 13 de junio del 2022, reveló que el aparato está fuera de operación desde hace meses.