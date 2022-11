Comerciantes de la París dicen van lentos los trabajos de remozamiento

El pasado 8 de abril el presidente Luis Abinader y la alcaldesa Carolina Mejía dejaron iniciados los trabajos de la tercera y cuarta etapa del proyecto de remozamiento “París y Entorno”, pero para comerciantes y residentes en la zona, las labores no han avanzado al ritmo esperado, lo que ha causado problemas en el comercio y la convivencia.

El tercer tramo, que comprende desde la Josefa Brea hasta la Doctor Betances, es el que más avanzado está. Gran parte de las aceras y contenes ya fueron terminados, pero falta concluir el trabajo del sistema de drenaje sanitario, el alumbrado, colocación de casetas y hermoseamiento.

Para comerciantes, los trabajos marchan “demasiado lentos”, lo que ha causado pérdidas en sus negocios debido a que como no hay tránsito por el lugar, las ventas se han desplomado. “Son meses que tienen ahí (tramo Josefa Brea, Doctor Betances) y en el otro llevan tres meses y no es mucho lo que se ha hecho”, dijo un comerciante que no quiso ser identificado.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/24/un-grupo-de-personas-caminando-en-la-orilla-de-una-tienda-8d6faa33.jpg Tramo de la Juana Saltitopa hasta la Doctor Betances. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/24/un-grupo-de-personas-en-una-calle-de-tierra-a3c4e366.jpg Parte de los trabajos. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/24/tren-de-carga-pasando-por-unos-rieles-1c7b2add.jpg Obreros trabajaban ayer en la París con Josefa Brea. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/24/la-fachada-de-un-local-comercial-497319a4.jpg Comerciantes abogan por agilidad de los trabajos. (NEAL CRUZ)

Diario Libre pudo confirmar que varios establecimientos comerciales están cerrados porque sus propietarios así lo decidieron debido a las bajas ventas. Afirmaron que solo se vende entre un 10 y un 15 por ciento con relación a antes de iniciarse los trabajos.

Son pocas las personas que utilizan el espacio habilitado para caminar por los frentes de los negocios donde abunda el lodo, agua y materia fecal de la descarga de las edificaciones que no han sido conectadas al sistema sanitario.

La propietaria de una repostería al preguntarle sobre la situación dijo: “Mire la muestra, (señalando la vitrina llena de mercancías), es que nadie viene por aquí desde que comenzaron esos trabajos, estamos desesperados, no encontramos qué hacer”, sostuvo.

Diario Libre buscó el parecer de la Alcaldía del Distrito Nacional sobre la situación, pero no fue posible conseguir una reacción.