Demandan solución a charco en autopista Duarte Vieja

Moradores y usuarios de la autopista Duarte Vieja demandaron de las autoridades la solución definitiva al problema de estancamiento de agua pluvial en un tramo de la vía que dificulta el tránsito y afecta a la salud.

Se trata de unos 15 metros de la vía en el sector Antillano, entre la avenida Los Beisbolistas y la actual Autopistas Duarte. Cuando llueve el agua se estanca y dura meses sin filtrarse produciendo mal olor y mosquitos.

Ante esa situación, algunos negocios han tenido que cerrar sus puertas debido a que el charco no permite la entrada a los clientes.

Altagracia Capellán tiene un negocio de repuestos cerca del lugar y cuenta que en los tres años que lleva allí, siempre ha visto el charco. Indicó que en algunas ocasiones han ido ingenieros a resolver, pero que parece que no dan con el problema.

“Afecta los negocios, uno abre la puerta y entran muchos mosquitos y el mal olor de agua que no tiene para donde correr. Los filtrantes están tapados, hicieron varios, pero no funcionan y no los limpian”, indicó.

Los conductores que no conocen la vía se devuelven al ver el charco y otros pasan de manera cautelosa para evitar dañar sus vehículos. En varias ocasiones se han apagado carros y motocicletas en medio del charco.

Iscania Rodríguez, es otra de las afectadas y narró que el problema se ha agravado desde hace unos cinco años. “La comunidad está desesperada porque nadie hace nada; la última vez fueron la gente del síndico Andújar y ahora el problema está peor”, sostuvo.

Junto a otros residentes en la zona y usuarios de la vía, demandó de las autoridades como la Alcaldía de Santo Domingo Oeste y del Ministerio de Obras Públicas que resuelvan el problema porque la autopista Duarte Vieja es de las principales vías de la zona, pero además sirve de desahogo para sectores como La Venta, El Antillano, el 11, la avenida de Las Palmas, Villa Aura, Álamos y la avenida Los Beisbolista.