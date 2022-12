Trabajos del Metro afectan residencial en autopista Duarte

A pesar de que la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) trata de construir la línea 2-C del Metro de Santo Domingo mediante el consenso de los propietarios de terrenos afectados, en el residencial Villa Peravia, ubicado en los alrededores del kilómetro 12 de la autopista Duarte, no están conformes con el trato.

Los vecinos se han unido para reclamar solución al problema que les causa la colocación de una columna casi a mitad de la única calle de su entrada. Se les presentó el diseño que tendría la entrada, pero alegan que las autoridades no han hecho nada.

Rosa Hernández, una de las dirigentes de la junta de vecinos del sector indicó que han tratado de comunicarse con el ingeniero encargado de esa parte, pero no responde. "Ellos nos presentaron el diseño, pero no han hecho nada y cuando llamamos al ingeniero no contesta”, dijo.

La Opret informó que la columna o apoyo en construcción no afectará la entrada del residencial porque se está construyendo en la misma dimensión y diámetro de la isleta de entrada del sector.

Los dejaron si agua

Otro problema causado por los trabajos es que les cortaron el suministro de agua potable desde hace más de tres semanas y para abastecerse tiene que ser con camiones cisterna, lo que está causando problemas a los residentes.

Hernández advirtió que se preparan para "parar los trabajos" porque son afectados y nadie atiende sus reclamos. “Nosotros nos estamos preparando para paralizar esos trabajos”, advirtió la dirigente comunitaria.

En sentido general, los afectados por la construcción del Metro hacia Los Alcarrizos muestran conformidad y se fundamentan en que están de acuerdo con el progreso del país. Algunos alegan que la compra de sus propiedades no ha llenados sus expectativas, pero otros están conformes.

Desde hace más de un año que la Opret realiza trabajo social con los afectados mediante reuniones y de manera particular se ha negociado con la mayoría de los propietarios de los inmuebles en el trayecto desde el barrio Enriquillo hasta la entrada de Los Alcarrizos.

La Opret informó que a la fecha ha entregado el 70 % de los pagos correspondientes, tanto a inquilinos como a propietarios, y los restantes terrenos están en proceso de negociación.

“Este proceso finalizará este mes de diciembre tal y como se tenía estipulado, tomando en cuenta que, por motivo de cierre de año, algunos pagos se ejecutarán en los primeros días de enero del 2023”, informó la Opret.